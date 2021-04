Tutto quel che c’è da sapere sulla biografia, la carriera e la vita privata del protagonista de “Il Miglio Verde”: Tom Hanks.

Questa sera, domenica 25 aprile, andrà in onda a partire dalle 21.25 su Rete 4, il capolavoro cinematografico de “Il Miglio Verde“. Pellicola emotiva e veritiera, ispirata all’omonimo romanzo e dalla sceneggiatura incredibilmente originale, uscita nelle sale statunitensi nel lontano 1999, per approdare in Italia l’anno successivo. In occasione di questa celebre riproposizione è utile ripercorrere la vita del suo protagonista. Mentre il suo collega, Michael Clarke Duncan, meritò la candidatura al Premio Oscar per la sua intrepida e toccante interpretazione. Parliamo ora dell’attore, regista e produttore californiano, Tom Hanks.

Tom Hanks nasce sotto il segno del Cancro il 9 luglio del 1956 nella cittadina di Corcord, negli Stati Uniti. Molto presto si appassiona al cabaret ed al cinema, iniziando la sua carriera negli anni ’80 del secolo scorso. La vera svolta arriverà però più tardi, con altre pellicole per alcune delle quali riceverà stavolta ben due Premi Oscar per miglior attore consecutivi. Divenendo dunque, con “Philadelphia” nel 1994 e l’indimenticabile “Forrest Gump” nel 1995, il primo attore ad essere soggetto a tale, e sicuramente più che meritata, fortuna.

Leggi anche —>>> Malika Ayane, chi è? Fidanzato, figli e biografia della cantante ospite a Felicissima Sera

Tom Hanks, vita privata dell’attore: mogli, figli e varie curiosità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @cheesbook

Potrebbe interessarti anche —>>> Lol – Chi ride è fuori, Chi è Caterina Guzzanti: biografia, carriera, curiosità dell’attrice

Dopo aver contratto il coronavirus, ed essere state le prime celebrità a dichiararlo in pubblico nello scorso anno, molto recentemente Tom è divenuto cittadino onorario della Grecia, proprio assieme alla moglie nonché attrice, Rita Wilson. La coppia si è sposata nel 1988, mettendo alla luce due bambini: Chester e più tardi Truman Theodore.

L’artista adorato dai Golden Globe, e non solo per i suoi premi ricevuti, ha avuto un precedente matrimonio nel 1978, dal quale sono nati precedentemente altri due figli. Il primo di nome Colin, adesso anche lui affermato nel mondo del cinema, ed Elisabeth.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tom Hanks (@tomhanks)

Fra altre pellicole di straordinaria bellezza, e che vedono l’amatissimo Tom come protagonista, vi sono la commedia romantica ambientata nella Grande Mela, ed al fianco di Meg Ryan, “C’è Posta Per Te”. In seguito l’avventuroso “Cast Away”, seguendo le orme del naufrago Robinson Crusoe. Ed infine la curiosa storia, più recente, di un uomo che visse in un aeroporto: “The Terminal” di Steven Spielberg.