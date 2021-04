Tragico ritrovamento in un’abitazione: necessario intervento dei Vigili del Fuoco

Un 76enne di Volvera (Torino) è stato ritrovato privo di vita in casa dalla nipote: a lanciare l’allarme quest’ultima, preoccupata che l’uomo non rispondeva al telefono da giorni.

Dramma a Volvera, comune in provincia di Torino. Un uomo di 76 anni, è stato ritrovato privo di vita all’interno del suo appartamento nel pomeriggio di ieri, sabato 24 aprile. A lanciare l’allarme la nipote, preoccupata per il fatto che l’uomo da due giorni non rispondeva al telefono. Recatasi presso la sua abitazione avrebbe contattato i soccorsi.

Torino, uomo ritrovato morto dalla nipote all’interno della sua abitazione

Il dramma si è registrato a Volvera, un comune in provincia di Torino, all’interno di un’abitazione sita in via Bruino 5. Un uomo di 76 anni, sarebbe deceduto in casa per motivi ancora da accertare. A lanciare l’allarme sua nipote, preoccupata per il fatto che il pensionato non rispondesse al telefono. La donna, si sarebbe recata presso la casa del parente ed avrebbe notato che le sue chiavi erano state lasciate nel portone d’ingresso dello stabile.

Repentina la chiamata ai soccorsi ed ai Vigili del Fuoco i quali avrebbero fatto il loro ingresso nell’appartamento passando dalla finestra. Una volta entrati, la macabra scoperta. Il corpo privo di vita dell’anziano era riverso in terra.

Nulla da fare per il 76enne, il quale era deceduto da giorni. Sul luogo del rinvenimento anche il medico legale, la polizia locale ed i Carabinieri. Da chiarire le cause del decesso, probabilmente un malore.

Purtroppo, quello dell’uomo di Volvera non è un caso isolato. A Carmagnola, un centro sempre in provincia di Torino, lo scorso gennaio, un uomo di 93 anni è stato trovato privo di vita all’interno della propria abitazione ben 15 giorni dopo il decesso.

L’anziano, il quale pare avesse solo un fratello quasi suo coetaneo ed un nipote, in quel lasso di tempo pare non fosse stato cercato da nessuno. Per tale ragione, il rinvenimento del corpo sarebbe avvenuto solo due settimane dopo il decesso.