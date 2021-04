Perde il controllo dello scooter e finisce sull’asfalto: morto un pasticcere

Nella serata di ieri, un pasticcere di 58 anni è morto in un incidente in scooter sulla provinciale 55 ad Alcamo, in provincia di Trapani.

Drammatico incidente stradale nella serata di ieri lungo la strada provinciale 55 nel territorio di Alcamo, in provincia di Trapani. Stando alle prime ricostruzioni, un uomo di 55 anni viaggiava a bordo del suo scooter, quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo che ha urtato un cordolo. Dopo l’impatto, il centauro è finito sull’asfalto rovinosamente ed è morto sul colpo. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dello staff medico del 118, giunto sul posto insieme ai vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale.

Un uomo ha perso la vita nella serata di ieri, sabato 24 aprile, in un tragico incidente avvenuto sulla provinciale 55 ad Alcamo, comune in provincia di Trapani. La vittima è Giuseppe Asta, 58enne titolare di un a pasticceria a Bologna. Secondo quanto riporta la stampa locale e la redazione del quotidiano Il Giornale di Sicilia, il pasticcere stava percorrendo via San Gaetano a bordo del proprio scooter, quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che ha urtato un cordolo a bordo della carreggiata. Dopo l’urto, il 58enne è stato sbalzato dalla sella ed è finito sull’asfalto.

Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati i vigili del fuoco ed i sanitari del 118, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Lo staff medico ha potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto sul colpo dopo l’incidente.

Intervenuti anche gli agenti della polizia municipale di Alcamo che hanno provveduto agli accertamenti del caso per ricostruire con esattezza la dinamica della tragedia. Dai primi riscontri, pare essersi trattato di un sinistro autonomo che non avrebbe coinvolto, dunque, nessun altro veicolo in transito.