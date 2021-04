“Sei il nostro vanto” è un tripudio per Federica Pellegrini. Strega tutti con un post – FOTO

Federica Pellegrini accende i cuori dei fan onorando il 25 aprile con classe e bellezza degna di una vera bandiera azzurra

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Un’atleta come Federica Pellegrini è di certo uno dei personaggi che hanno reso onore e orgoglio a tutta l’Italia grazie ai suoi risultati sportivi. Una donna come lei non poteva certo restare in silenzio durante la giornata del 25 aprile, una ricorrenza importantissima per l’intera Nazione che è giusto onorare e omaggiare. Federica lo ha fatto attraverso il suo profilo Instagram con una foto che si contraddistingue per la semplicità eppure per la sua grande forza evocativa.

L’atleta infatti ha condiviso uno scatto immortalato probabilmente subito dopo una vittoria sotto i colori azzurri. Lo si può capire dal costume sportivo che indossa e soprattutto dalla calotta della Nazionale e dalla bandiera che tricolore che tiene in alto con orgoglio nelle sue mani. Il sorriso radioso è indubbiamente quello adatto ad una vittoria che, se fatta sotto i colori della bandiera italiana, è resa unica. Come hanno scritto nei commenti allo scatto Federica Pellegrini è di certo “il nostro vanto“.

Federica Pellegrini, un’atleta che porta in alto l’Italia

