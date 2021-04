Belen ha condiviso una foto in cui si è mostrata sorridente in spiaggia. In costume sfoggia il pancione. Tra i commenti spunta un messaggio speciale.

Sul profilo Instagram di Belen Rodriguez continuano ad arrivare nuovi scatti dal soggiorno della showgirl alle Maldive. Insieme al suo compagno Antonio Spinalbese ha trascorso alcuni giorni nella bellissima meta tropicale. Un viaggio dettato da uno shooting per la sua linea di costumi ma anche per rilassarsi prima del parto. Nonostante le numerose critiche per questo spostamento, vista la situazione di emergenza sanitaria, Belen continua a pubblicare gli scatti tropicali.

Nell’ultima foto condivisa si mostra sorridente sfoggiando il pancione della sua seconda gravidanza. Indosso un costume colorato è sdraiata sulla spiaggia.

“Una bambina felice! Grazie pe i dieci milioni di voi”, il commento della showgirl argentina. I suoi follower infatti hanno raggiunto questo numero. Tantissimi i commenti di congratulazioni da parte dei fan. Tra questi spunta un messaggio speciale.

Belen Rodriguez: commento speciale spunta su Instagram

Sotto l’ultima foto postata dalla Rodriguez è apparso un commento speciale. Una dedica d’amore da parte di una persona a cui la showgirl è legatissima.

“Vi amo” , le dolci parole nei suoi confronti. A scriverle Antonio Spinalbese il suo compagno. I due sono tra le coppie più chiacchierate negli ultimi tempi. Presto genitori, sono legati dalla scorsa estate. Un amore nato a Ibiza trasformatosi in breve tempo in un grande legame. Secondo alcune indiscrezioni sarebbero prossimi alle nozze. Intanto tra maggio e giugno è prevista la nascita di Luna Marie.

Dopo il viaggio alle Maldive la coppia sta trascorrendo la quarantena fiduciaria, prevista per coloro che sono stati all’estero.