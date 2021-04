Volontaria italiana uccisa nel sonno. Aiutava i poveri e i bisognosi

Una volontaria italiana di nome Nadia De Munari è morta a seguito di un’aggressione avvenuta in Perù mentre stava svolgendo la sua attività missionaria nel paese sudamericano. I particolari del caso

Non ce l’ha fatta Nadia De Munari, la missionaria laica trovata agonizzante nella sua camera nell’edificio “Mamma Mia”. Come riporta il quotidiano L’Avvenire, la donna si trovava in Perù nello svolgimento di un’attività di volontariato presso una scuola elementare di una baraccopoli nella zona a rischio di Nuevo Chimbote.

Nadia De Munari sarebbe stata aggredita nella notte tra il 20 e il 21 aprile scorso mentre stava dormendo. A dare l’allarme sono state le altre inquiline dell’edificio che non l’hanno vista presentarsi per colazione il mattino seguente. Tutti i dettagli.

Volontaria italiana uccisa: dolore per la morte di Nadia De Munari

Aveva 50 anni la missionaria laica Nadia De Munari, trovata agonizzante e in seguito deceduta a causa di un’aggressione subita nella propria stanza nel dormitorio dove risiedeva in Perù. La donna era originaria di Giavenale, quartiere di Schio (in provincia di Vicenza), risiedeva dal 1995 nel paese sudamericano dopo una precedente esperienza come volontaria in Ecuador.

E’ stata rinvenuta in fin di vita dalle proprie inquiline, non vedendola arrivare per colazione. Portata immediatamente presso un ospedale locale per stabilizzarla, ha subito in seguito un viaggio di 6 ore per il trasferimento in una struttura più specializzata nella capitale, Lima. Sottoposta a un intervento chirurgico, apparentemente dall’esito positivo, è deceduta a causa di complicanze che hanno condotto a un arresto cardiaco.

Le forze dell’ordine peruviane stanno ancora conducendo le indagini. Non ci sarebbero piste accredidate poiché, a quanto pare, la donna era stimata da tutti. Tuttavia, l’area in cui operava, Nuevo Chimbote, è famosa per essere fortemente a rischio.

I membri dell’Operazione Mato Grosso di cui Nadia De Munari era parte integrane, si sono detti sgomenti e affranti dal dolore per quanto avvenuto.