Un panorama mozzafiato in tutto e per tutto quello mostrato dalla suadente Wanda Nara in vetta su Milano: la tutina scopre quanto basta.

La celebre showgirl e procuratrice sportiva di origini argentine, l’insuperabile Wanda Nara, è da anni portatrice della tipica bellezza sudamericana nel suo ormai affezionatissimo capoluogo lombardo. Ed è proprio in occasione della tarda mattinata di oggi che, la carismatica trentaquattrenne nata sotto il segno del Sagittario, ha voluto regalare ad i suoi quasi 8 milioni di fan sul digitale una vista imperdibile.

Il panorama proposto da Wanda su Milano sembrerebbe infatti catturare con molta facilità l’attenzione dei suoi spettatori, già molto fedeli alle sue pubblicazioni giornaliere. Soltanto ieri, infatti, la bionda soubrette si era lasciata immortalare in un abito realizzato in una accesa fantasia floreale e firmato dal noto brand di alta moda “Dolce e Gabbana“. Eppure, lo “skyline” proposto da Wanda quest’oggi è già propenso ad accogliere ben più consensi… Scopriamo perché.

Wanda Nara, intramontabile su Milano: in tutina è la ciliegina sullo skyline

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Una mise en place totalmente curata da professionisti del mestiere. E’ quella che la showgirl è intenta a mostrare con i suoi ultimi due scatti sul suo profilo Instagram. ““Milan l’è un gran milan “ … my fav skyline 🏙 “, scrive inoltre nella didascalia, invitando i fan ad osservare l’orizzonte e riprendendo al contempo con goliardia uno dei detti più famosi, quanto spesso utilizzati dagli abitanti della capitale della moda italiana.



Due scatti realizzati nei minimi dettagli, dalla sua hair-stylist, Elisa Rampi, e la rispettiva consulente d’immagine, Nicole Vinti, a quanto pare sua prediletta. Visti anche gli ulteriori tag utilizzati per ringraziare il restante dei suoi aiutanti in stile. Una simile sorte anche per coloro che hanno curato il suo make-up particolarmente naturale.

L’affetto provato dalla procuratrice per tale luogo risulta essere visibile anche dal modo in cui ha deciso di fornire per l’immagine di un’ora fa le sue coordinate geografiche…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

“Milano home sweet home“, aggiungerà calorosamente Wanda. Un richiamo a cuore aperto, dunque, che rimanda la parola ai suoi ammiratori. I quali non perderanno di certo occasione per colmarla di complimenti. Salvo un consiglio che un utente ha azzardato riferendosi alla fantasmagorica tutina: “Portala in rossonero!!!!!🔥“