Due protagonisti di questa edizione di Amici, Aka7even e Sangiovanni, continuano a scalare le classifiche di vendita: ecco l’ultimo traguardo raggiunto

La ventesima edizione di Amici è ormai entrata nella fase finale, solo poche settimane separano gli allievi dalla finalissima che andrà a decretare il suo vincitore. Le sfide si fanno sempre più agguerrite e i ragazzi rimasti in gara fanno del loro meglio per migliorare e alzare l’asticella delle proprie esibizioni puntata dopo puntata. Tuttavia per i cantanti si sta giocando parallelamente un’altra sfida, forse ancora più importante: quella della vendita dei singoli. In particolare due dei protagonisti di questa edizione stanno raggiungendo numeri straordinari e continuano a scalare le classifiche.

Aka7even e Sangiovanni dominano la classifica FIMI

Tra i cantanti di questa edizione Sangiovanni è riuscito a raggiungere un traguardo impensabile, quello di ottenere un disco di platino nel corso della trasmissione. Il suo singolo “Lady” è infatti tra i brani più ascolti e venduti degli ultimi mesi. Non è da meno Aka7even -sebbene il suo sia stato un cammino più lento- che la scorsa settimana ha ottenuto il disco d’oro per il brano “Mi manchi“.

Entrambi i singoli stanno scalando le vette delle piattaforme streaming e non solo. Occupano attualmente il primo e il secondo posto della Top 50 dei brani più ascoltati in Italia su Spotify, alternandosi di giorno in giorno con un distacco di pochi centinaia di stream. Ottimi i risultati ottenuti anche nella classifica FIMI che ogni settimana decreta gli album e i brani più venduti.

Al primo e al secondo posto restano stabili da ben otto settimane “Musica Leggerissima” di Colapesce e Dimartino e “Voce” di Madame, ma la sorpresa arriva con la salita sul podio di Sangiovanni con “Lady” che si aggiudica la terza posizione. Appena fuori dal podio Aka7even che sale di ben cinque posizioni e si aggiudica il quarto posto tra i singoli più venduti con “Mi manchi“.

Nota di merito anche per Deddy, allievo ancora i gara ad Amici, che sfiora la Top 10 con il singolo “0 Passi” posizionandosi tredicesimo.

Nelle scorse edizioni questi numeri venivano spesso raggiunti una volta terminato il programma, per questo si tratta di risultati che stanno stupendo il pubblico e la produzione stessa.