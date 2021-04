Anna Tatangelo, dal web tre FOTO pazzesche. Preferite slip e reggiseno?

Una fan page di Anna Tatangelo ha condiviso una foto della cantante in tre versione, tuta lunga, tuta corta e intimo

Anna Tatangelo è molto amata e apprezzata dai suoi followers, sono tante le fan page che si dedicano a pubblicare le sue foto ogni giorno con costanza. Una delle fan page più conosciute e seguite dalla stessa Tatangelo, ha condiviso una foto di Anna in tre versioni diverse. In slip e reggiseno, in tuta corta e in tuta lunga. In tutte le versioni è meravigliosa ovviamente. I commenti dei fan sono tantissimi:”Anna sei mamma, moglie e super donna”, “Meravigliosa sensuale fantastica e bellissima e molto sexy, seno magnifico e splendido, ventre dolce tenero e sensuale. Fantastico e splendido, bellissima e molto sexy”.

Le numerose fan page di Anna Tatangelo

La Tatangelo ha numerose fan page che seguono gli avvenimenti della sua carriera e vita privata. Una delle sue fan page, la più seguita forse con ben 115 mila followers ha rivelato nelle proprie stories, che la bella Tatangelo sarà ospite a Verissimo sabato prossimo. Tutti i fan saranno elettrizzati a sapere che potranno vedere la loro beniamina in televisione per un’intervista in stile Silvia Toffanin. Quindi pulita e molto emozionante. Sicuramente ha molto di cui parlare la cantante, tra carriera e vita privata. La musica prosegue verso nuovi orizzonti, ci sono progetti in cantiere che forse rivelerà proprio da Silvia Toffanin.

Vive poi la sua serenità al fianco del figlio e forse accennerà anche al rapporto con Gigi D’Alessio dopo la separazione definitiva. Il loro grande amore certo è una storia da ricordare, nonostante sia finita adesso. Tra loro rimarrà sempre il rispetto per il figlio che hanno avuto insieme, frutto del loro amore. La Tatangelo è quindi pronta a raccontarsi in tutto e per tutto e i suoi fan non potrebbero che essere più felici. La cantante poi nelle stories del suo profilo Instagram, ha condiviso un appuntamento ma senza dire di cosa si tratta. Si legge solamente “Domani ore 14.00”.

Probabilmente qualche evento su Instagram. Si nota poi che ha tolto l’immagine del profilo di Instagram, il che risulta molto strano. Forse per invogliare a cliccare sulla stories e vedere cosa succede. Sarà una strategia di comunicazione.