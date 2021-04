Annalisa Scarrone è una famosissima cantante italiana nota per aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi, in poco tempo è diventata anche conduttrice televisiva. Quest’anno ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Dieci.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

Annalisa è una delle cantanti più note d’Italia, ha esordito grazie alla partecipazione al programma Amici di Maria De Filippi. Attualmente ha pubblicato sette album, tutti hanno avuto un grande successo, quest’anno ha partecipato al 71° Festival di Sanremo con il brano Dieci, classificandosi settima in finale.

La talentuosa Annalisa è appassionata di musica fin da piccolina, si approccia con la chitarra, poi il pianoforte ed infine il flauto traverso.

Debutta come solista con la pubblicazione del primo album Nali, del 2011. Sale sul palco dell’Ariston nel 2013 nella categoria Big, proponendo il brano: Non so ballare scritta da Ermal Meta.

Nel 2015 una seconda partecipazione al Festival e canta Una finestra tra le stelle, sale per la terza volta sul palco dell’Ariston con Il diluvio universale, nel 2018 si classifica terza con il brano Il mondo prima di te. Quest’anno l’artista ha cantato per la quinta volta sul palco dell’Ariston con il brano Dieci.

LEGGI ANCHE —-> “Sei bellissima…sempre”, Melissa Satta è una vera star su Instagram- FOTO