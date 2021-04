Le aziende più appaganti in Italia, parlano i dipendenti: “ecco quali”

Ecco quali aziende in Italia sono state definite come le più appaganti e “bei posti i cui lavorare”, l’indagine dà la parola ai dipendenti.

Un’accurata indagine ha svelato, seguendo attentamente il parere dei rispettivi dipendenti, quali siano ad oggi le migliori aziende in cui poter lavorare a partire dal 2021. Secondo le opinioni ascoltate dagli esperti, essere pienamente appagati del lavoro svolto, non dovrebbe infatti essere un lusso, ma un diritto di ogni dipendente. E talvolta nella nostra penisola italiana, questo tipo di risultato per alcuni, potrebbe perfino risultare un miraggio. Difatti, alla risposta di molti questionari è molto semplice imbattersi in varie risposte di malcontento, mettendo in correlazione i bisogni del lavoratore con quelli dell’azienda di cui fa parte.

Eppure esisterebbero, tra le 128 aziende prese in esame, con un totale di 53.610 rispettivi membri, delle aziende che hanno la capacità di deviare tale deludente e basso standard. Dando, perciò, in tal modo la possibilità ai dipendenti di essere liberi di svolgere la loro professione secondo le proprie aspettative e rispettato le proprie ambizioni e la libertà d’espressione di ciascuno dei suoi membri.

Elenco di aziende più appaganti in Italia nel 2021: desideri e soluzioni applicate

Il punto d’arrivo, per abitare un posto di lavoro che sia definito “piacevole”, pare che derivi interamente da un sano equilibrio del dipendente. Tra la propria esistenza trascorsa in azienda e quella riguardante la sfera privata. Ciò però non sarebbe ancora abbastanza per elevare gli standard di rendimento e gradimento. Risulta necessario un rapporto di pacifico rispetto e distesa fiducia tra colleghi. Come con il proprio datore di lavoro. Ed una buona dose di soddisfazione quotidiana per gli incarichi portati a termini.

Alla luce di ciò, secondo la classifica stilata in occasione dell’indagine presa in considerazione, in vetta vi sarebbe un clima irrealmente pacifico. Ed in accordo con un fatturato più che soddisfacente. Quello delle imprese dedicate al settore della tecnologia.

Se prese invece singolarmente in primis si ha la “MSD Italia“, a seguire l'”American Express Italia“, e l'”Abb Vie Italia“: per cui prima e terza rappresentato il settore farmaceutico, anch’esso visto di buon occhio stando ai fattori di aspettative suddette. In misura più ristretta, ma ugualmente in posizioni di rilievo vi è quello delle telecomunicazioni, con “Cisco Systems Italy” e “Salesforce“, dedito per lo più all’informatica.