Ballando con le stelle 2021, cast clamoroso: due nomi sconvolgenti

Importanti novità in vista per tutti i fan di “Ballando con le Stelle”, lo show dedicato alla danza in onda in prima serata su Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Nonostante la messa in onda dello show di danza più amato dagli italiani sia in programma per il prossimo autunno, la conduttrice Milly Carlucci inizia a lavorare al cast che anche per la prossima edizione sarà strepitoso.

Milly Carlucci lavora al cast della prossima edizione di “Ballando con le Stelle”

I nomi dei prossimi aspiranti ballerini che si metteranno in gioco e si esibiranno in prima serata su Rai Uno durante il programma condotto da Milly Carlucci “Ballando con le Stelle” sono ancora avvolti nel mistero.

Tuttavia iniziano a filtrare alcune indiscrezioni che stanno suscitando sentimenti di gioia nei confronti dei telespettatori. A quanto pare, durante la prossima edizione di “Ballando con le stelle” potrebbe esserci un famoso calciatore e addirittura un politico.

E’ stata proprio Milly Carlucci ad annunciare sul suo profilo Instagram che, diversamente da quanto è accaduto lo scorso anno, “Ballando con le Stelle” ripartirà al più presto possibile, forse addirittura a settembre.

La grande novità di quest’anno sarebbe legata alla presenza del pubblico in sala poiché, come ha espressamente dichiarato la conduttrice, i ballerini hanno risentito della mancanze degli spettatori perdendo un po’ della loro naturale verve.

Per quanto riguarda il cast filtrano delle indiscrezioni. Stando ai rumors degli ultimi giorni, la conduttrice starebbe provando a convincere l’ex capitano della Roma Francesco Totti a partecipare la talent show.

Per molti la partecipazione di Totti a “Ballando con le Stelle” è un’ipotesi totalmente irreale ma chissà che la bella e brava Milva non riesca a convincere “Er pupone” a diventare “ballerino per una notte“?

Ci sarebbe però anche un altro nome ad agitare i fan di “Ballando con le stelle” cioè quello del leader della Lega Matteo Salvini. La conduttrice però è intervenuta chiarendo che non potranno partecipare al programma personaggi della politica ancora in attività.