Barbara D’Urso getta la spugna, una donna la blocca: un rullo compressore

Chi ha vinto la gara di share tra le due regine del programma di intrattenimento? Mara Venier o Barbara D’Urso? Ecco i risultati

Si definiscono amiche ma il pubblico italiano non se la beve e sa benissimo che tra loro c’è molta rivalità. Sulla Rai Mara Venier e a Mediaset Barbara D’Urso: una lotta continua che a quanto pare sta per giungere a termine. Chi è la regina della domenica? I risultati auditel sono chiari: per una di loro è arrivato il momento di tornare a casa.

LEGGI ANCHE>>>>Fabio Fazio, brutto scherzo a Massimo Giletti: il ligure va su di giri

Mara Venier o Barbara D’Urso? I dati della domenica

LEGGI ANCHE>>>>Domenica In, Elisabetta Gregoraci e la rivelazione inaspettata: “Ecco cosa voglio”

Mara Venier e Barbara D’Urso, coetanee e amiche. Ma quando si tratta di lavoro non guardano in faccia nessuno e l’unica cosa che conta è l’audience. Anche questa volta, come succede da un po’, nella puntata del 25 aprile Domenica In si è aggiudicato il primo posto ed ha intrattenuto 3.108.000 spettatori pari ad uno share del 18.6%, nella prima parte, e 2.687.000 spettatori pari ad uno share del 17.9%, nella seconda parte dalle 14.59 alle 17.04. Barbara D’Urso continua a cavalcare l’onda della seconda posizione con Domenica Live che conquista 1.471.000 spettatori, 9.9%, nella parte Attualità, 1.750.000 spettatori, 13.2%, dalle 17.04 alle 17.48, e 1.905.000 spettatori, 13.6%, dalle 17.52 alle 18.28, Ultima Sorpresa: 1.486.000 – 10.2%. Per quanto riguarda il preserale, L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.680.000 spettatori, 16.6%, mentre L’Eredità ha ottenuto di 3.884.000 spettatori, 20%. Su Canale 5 Avanti Il Primo segna 1.814.000 spettatori, 11.7%, mentre Avanti un Altro raccoglie 3.053.000 spettatori, 16.1%. Per l’Access Prime Time Su Rai1 I Soliti Ignoti ha raccolto 4.944.000 spettatori con il 19.1%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 3.384.000 spettatori con il 13.1%.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Questa sera andrà in onda un’altra puntata dell’Isola dei famosi su Canale 5 in compagnia di Ilary Blasi, mentre su Rai 1 ci sarà un nuovo episodio di La fuggitiva con Vittoria Puccini.