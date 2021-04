Barbara D’Urso ha condiviso una foto su Instagram in cui appare splendida con un abito di pizzo blu e tre cuori davanti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

La conduttrice Barbara D’Urso è un’incanto in un abito straordinario di pizzo blu con dei cuori sul seno. Si scatta un selfie con Samantha De Grenet e un’altra ospite. Nella didascalia ringrazia come sempre il pubblico per aver guardato il suo programma. “Buongiorno, grazie perché ieri Domenica Live prende la linea al 9% di share e nel corso delle 4 ore di diretta arriva a picchi del 15% con oltre 2 milioni di spettatori! E con oltre 40 minuti di pubblicità totali! Non è facile a fine stagione creare un nuovo appuntamento dopo anni di assenza in quella fascia ma voi ci siete”.

Barbara D’Urso sempre più nell’occhio del ciclone

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

La D’Urso è sempre più criticata sui social, non ha pace dagli haters che continuano ad accanirsi contro di lei. “Guarda signora Barbara. Io non ti guardo ma neanche vengo a scriverti cose brutte. Però permettimi di dirle una cosa. Lei ha il suo pubblico, oramai fedele. Ma sta vincendo e stravincendo Mara ogni volta mettendo che i Picchi che possono essere pure nella pubblicità e che ha 40 min di pubblicità è un ò ridicolo”. E continuano le opposizioni:“Flop su flop hai fatto un misero 9 per cento ti ha battuto anche la Fialdini, ritirati meno male che Pier Sivlio ci sta penando a mandarti a casa”. Gli haters non demordono e voglio a tutti i costi vedere affondare la D’Urso.

Questo accanimento è inspiegabile, non si può piacere a tutti ma è esagerato questo movimento contro di lei. Infondo per anni è stata lei la regina della televisione, un motivo ci sarà, la gente la guarda e l’ha sempre guardata. Ma in molti credono che non debba più condurre i suoi programmi e ritirarsi dalla televisione. “Grazie al cielo tra poco non ti vedremo più in tv con le tue inchieste stupide, con il gossip finto e con le tue facce da 1 novembre!”. In molti fanno il paragone con Mara Venier che è decisamente più ben vista in questo momento dal pubblico in generale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

L’approccio della D’Urso forse non funziona più nella nuova televisione e il suo spazio è destinato a ridursi. Intanto però le cose per lei continuano ad andare nonostante tutto e lei stessa rivela che lo share è sempre lo stesso, sempre alto. Vedremo chi l’avrà vinta, se gli haters o la D’Urso.