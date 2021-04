Brutte notizie per Fedez, il rapper costretto a stop forzato

Week end nero per Fedez che nelle scorse ore ha ricevuto una battura d’arresto che di certo non si aspettava. Ecco cosa è successo

Fedez, il rapper milanese marito di Chiara Ferragni, è un giovane dalle mille idee e risorse. Seguitissimo sui social, porta avanti tantissimi progetti. Non si ferma mai il cantante, volto amatissimo del web, seguito da 12,2 milioni di follower su Instagram.

Prima il successo di Sanremo, poi quello di Lol che lo ha visto nelle vesti di conduttore insieme alla sua amica Mara Maionchi. La nascita della sua secondogenita Vittoria e la gelosia di Leone, i suoi video che impazzano continuamente sul web. Fedez è un mostro di creatività e per non farsi mancare nulla ha lanciato qualche giorno fa anche una sua personale linea di smalti.

Lo aveva anticipato e lo ha fatto. È da tempo infatti che il rapper si pittura le unghie, ha scoperto una passione che non pensava e così ha deciso di creare una linea di smalti tutta sua. Il sito in pochissimo tempo è andato in tilt per le migliaia di visite che sono state fatte.

Tra le mille cose, non dobbiamo dimenticare che Fedez gestisce anche un suo personale canale Twitch che è fra i più seguiti d’Italia. La brutta notizia che è arrivata nella giornata di ieri riguarda proprio Twitch. Vediamo cosa è successo al marito della Ferragni.

Fedez e il canale Twitch, ecco cosa è successo

Fedez è stato bannato da Twitch. Se si prova ad accedere al suo canale compare il messaggio: “Peccato! A meno che tu non abbia una macchina del tempo, questo contenuto non è disponibile”. Chiaro segnale che l’account del rapper sia stato oscurato. Se si prova a cercare, infatti, “Zedef” il nome scelto per Twitch non compare nessun risultato. Il verdetto è presto detto: il suo canale è stato di certo momentaneamente chiuso.

Per ora il marito di Chiara Ferragni non ha detto nulla. Nessun commento o riferimento all’accaduto ma di certo per lui sarà stato un brutto colpo. La sua sperimentazione con il canale è partita durante il primo lockdown e fin da subito è stato un grande successo. Molte le dirette ma anche i progetti personali avviati dal cantante come l’aver devoluto alcune donazioni ricevute su Twitch a cinque persone bisognose di Milano.

I motivi per cui Fedez è stato bannato non sono ancora noti. La chiusura del canale potrebbe essere dovuta al fatto che qualche giorno fa il cantante si è lasciato andare e ha mostrato in diretta il suo fondoschiena.

Solo una supposizione questa basata sul fatto che la piattaforma di proprietà di Amazon con la quale Fedez collabora da tantissimo tempo, è molto rigorosa e punisce chi diffonde contenuti ritenuti volgari e di nudo.