Cani Vip, conoscete i cani di Laura Pausini? Tutto su Lila e Marlon

Sono alcuni dei cani vip più famosi del web insieme alla loro super seguita padroncina: si tratta dei cani di Laura Pausini. Le curiosità su Lila e Marlon

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

Lei è una delle più grandi cantanti che abbiamo in Italia. Una carriera lunga quasi 30 anni, milioni di dischi venduti in tutti il mondo e un amore da parte dei fan di mezzo mondo che non ha eguali. Parliamo di Laura Pausini, la cantante romagnola che quest’anno si è aggiudicata il Golden Globe e anche la candidatura all’Oscar per la canzone “Io sì”. La statuetta d’oro l’ha sfiorata per un pelo ma per noi italiani è stato comunque un grande vanto.

Lei è riservatissima sulla sua vita privata e forse non tutti sanno che possiede anche due cani. Due cuccioloni che fanno parte della sua bella famiglia. Si chiamano Lila e Marlon. Per la giornata mondiale del cane la cantante gli ha dedicato un lungo post sul suo profilo Instagram.

“I cani non sanno se sei famoso. I cani non sanno se sei intonato. Non sanno quanti soldi hai. Non ti giudicano se sbagli – ha detto la cantante – Loro sanno quando ti senti solo. Loro ti ascoltano anche se canti e sei stonato. Ti stanno vicino anche se non puoi comprar loro nulla. Rimangono al tuo fianco quando piangi perché hai sbagliato”.

LEGGI ANCHE –> Cani Vip, conoscete il cane di Filippa Lagerback? Tutto su Whisky

Cani di Laura Pausini, le curiosità su Lila e Marlon

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LILAEBBASTA (@lilaebbasta)

LEGGI ANCHE –> Cani Vip, conoscete il cane di Alessia Marcuzzi? Tutto su Brownie

I cani di Laura Pausini sono famosissimi sul web. Lila e Marlon, come accade per altri cani vip, hanno un loro profilo Instagram e sono davvero molto seguiti. Lilaebasta (questo il suo nome social) conta ben 11 mila follower mentre Marlon, il più grande di casa, decisamente di meno, quasi 4 mila.

Lila, di razza maltese, è arrivata per prima in casa Pausini-Carta. È con loro dal 2019 e il nome è stato scelto dalla piccola Paola. Successivamente si è aggiunto Marlon.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @marlonpausiniofficial

Prima di loro la cantante romagnola aveva un altro cane, Brando che nel 2014 è stato investito e ucciso. Era un membro della famiglia per lei e non è stato facile superare il dolore dato anche dal fatto che l’investitore non si è nemmeno fermato a soccorrerlo. A distanza di molti anni, poi, la sua famiglia si è riempita di nuova di due cagnolini.