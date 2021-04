La Casa di Carta 5: il triste addio di uno dei personaggi più amati (SPOILER)

In questa attesissima quinta serie de La Casa di Carta sembra certo mancherà un personaggio molto noto ai telespettatori, facciamo luce su chi si tratta

Si tratta senza dubbio di una delle serie Netflix meglio riuscite e sicuramente più seguite negli ultimi anni grazie anche soprattutto all’idea della messa in onda della quarta serie durante il primo lockdown nel 2020. “La Casa di Carta” si prepara ad uscire con la quinta e ultima stagione che sta iniziando a farsi attendere più del dovuto dai telespettatori più fedeli alla saga del Professore e dei suoi allievi in tuta rossa e maschera di Dalì, diventati ormai una vera icona non solo al cinema

La serie Netflix ha davvero tenuti incollati alla tv milioni di persone che attendono con ansia la data di uscita che, secondo rumors però non ufficiali, potrebbe essere trasmessa tra il mese di ottobre e quello di dicembre. Ciò che invece sembra ufficiale è invece l’uscita di un personaggio storico della serie, un volto amato la cui assenza potrebbe farsi sentire molto. Vediamo di chi si tratta.

La Casa di Carta 5: sui social il triste addio di Rio

Molte scene della quinta stagione della saga sono ancora in fase di realizzazione, la pandemia ha infatti slittato tutto tra cui anche le riprese cinematografiche. Se l’uscita dell’ultimo episodio de La Casa di Carta però sembra quasi certo, confermata invece l’assenza sul set per Rio, interpretato dall’attore Miguel Herrán.

Si tratta di uno dei primi adepti adottati dal Professore sin dalla prima stagione, ora però un post condiviso nella pagina Instagram proprio da lui non lascia alcun sospetto. “Rio è stato un viaggio incredibile. Oggi si chiude una tappa della vita insieme a te, e io voglio dirti due cose: grazie e ti amo!“

Ecco il messaggio pubblicato dall’attore Herrán su Instagram e che ha già sollevato le proteste di molti suoi fan. Molti si augurano sia solo un falso spoiler per la saga che vuole farsi pubblicità e sollevare gli animi dopo tutto questa lunga assenza.