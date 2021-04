Incidente in scooter: arbitro di soli 17 anni perde la vita

Nella serata di ieri, un arbitro di basket di soli 17 anni, ha perso la vita in un tragico incidente in scooter avvenuto a Catania.

Aveva solo 17 anni, il ragazzo rimasto vittima di un terribile incidente stradale avvenuto nella serata di ieri a Catania. Il giovane era alla guida del suo scooter, quando improvvisamente ha perso il controllo del ciclomotore finendo contro un cordolo. Un impatto violento che non gli ha lasciato scampo. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale medico del 118 giunto sul posto insieme agli agenti della polizia municipale che si sono occupati dei rilievi.

In un tragico incidente stradale verificatosi a Catania nella serata di ieri, domenica 25 aprile, un ragazzo ha perso la vita. La vittima è Enrico Murabito, 17enne arbitro di basket originario di Tremestieri etneo. Stando a quanto riporta la redazione locale Catania Today, l’adolescente stava percorrendo viale Ulisse in sella al suo scooter 125. Per cause ancora in fase di accertamento, il 17enne ha perso il controllo del mezzo a due ruote che ha urtato contro un cordolo.

Sul luogo dell’incidente, in pochi minuti, sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che hanno avviato le operazioni di soccorso. Inutili si sono rivelati i tentativi di rianimazione, alla fine lo staff medico si è dovuto arrendere dichiarando il decesso del 17enne, sopraggiunto per le gravi ferite riportate.

Intervenuti anche gli agenti della polizia municipale del capoluogo etneo che hanno effettuato i rilievi e gli accertamenti del caso per risalire alle cause che hanno fatto perdere il controllo dello scooter alla vittima.

L’istruttore regionale Giuseppe Salvo e tutto il Settore Giovanile Arbitri Sicilia,si stringe al dolore della famiglia… Pubblicato da Settore Giovanile Arbitri Sicilia su Domenica 25 aprile 2021

La notizia della morte di Enrico ha scosso l’intera comunità locale che si è stretta al dolore della famiglia del 17enne. Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social nelle scorse ore, tra cui quello del Settore Giovanile Arbitri Sicilia.