Caterina Balivo, “fine di un weekend d’amore” per la “figlia di Partenope” – FOTO

Caterina Balivo ha pubblicato una serie di foto in cui mostra la fine del suo “weekend d’amore” in mezzo alle rose rosse

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Caterina Balivo ha condiviso una serie di scatti da perdere il fiato per quanto appare bella e sorridente. La presentatrice è con la piccola figlioletta bionda mentre è attenta a tenere in mano un mazzo di rose rosse, che sfigurano davanti alla sua bellezza. La conduttrice napoletana infatti è all’apice della sua bellezza e nonostante non sia più una ventenne potrebbe far impallidire le colleghe più giovani. Nella terza immagine infatti Caterina Balivo è un non plus ultra di fascino e splendore mentre mostra un sorriso perfetto e un raggio di sole le illumina il volto. I capelli ricci e lunghi le incorniciano i lineamenti per un effetto molto naturale. Indossa un dolce vita nero e una gonna rosa abbastanza corta con le tasche grandi sul davanti. Uno scatto che è riuscito ad incantare grazie anche alla dolcezza di madre e figlia.

LEGGI ANCHE -> Laura D’Amore conquista il web con il suo sorriso: Bellezza inestimabile FOTO

Caterina Balivo con Giovanna Botteri per il suo podcast

Per vederlo, vai su Successivo