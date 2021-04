Chiara Ferragni si spoglia e mostra il suo corpo cambiato con la gravidanza: “Amiamoci”. Ad un mese dalla nascita di Vittoria, Chiara ha mostrato la sua pancia

Chiara Ferragni è senza ombra di dubbio una delle fashion blogger più amate del mondo di Instagram. Lei, Fedez, Leone e Vittoria sono una famiglia amatissima sui social e per certi versi considerati anche come la royal family italiana. Vittoria è la nuova arrivata in famiglia, è nata da poco più di un mese e già è amatissima da tutti. Intanto però si sta avvicinando l’estate, e Chiara si è già rimessa a lavoro per dimagrire dopo la nascita della bambina.

Chiara Ferragni mostra la sua pancia dopo il parto, ma è polemica: “Quella la chiami pancia?”

Oggi, per la prima volta dopo il parto, ha fatto vedere ai suoi followers come è cambiato il suo corpo dopo la nascita della piccola Vittoria. Con questo video, ha cercato di sensibilizzare le donne verso il proprio corpo: “I nostri corpi sono perfetti in tutti i modi. Cerchiamo di essere sempre gentili con i nostri corpi, parliamo alla grande di loro e ringraziamoli per farci vivere ogni giorno“.

Il post è stato anche motivo di polemiche, perché c’è chi l’ha attaccata dicendo che “c’è di peggio”. Però il messaggio è molto chiaro: ogni donna ha le proprie insicurezze, e anche se l’erba del vicino sembra sempre più verde, non significa che tutte si sentano a proprio agio nei loro corpi.