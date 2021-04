In vista dell’estate, l’Ue punta al turismo. La presidente della Commissione, Ursula Von der Leyen, riaprirà le frontiere per gli americani vaccinati

Si comincia a parlare di riaperture anche per il comparto turistico e dall’Unione europea arrivano buone notizie. In un’intervista al New York Times, la presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen ha affermato con certezza che si riapriranno le frontiere con gli Usa. Infatti i turisti americani vaccinati quest’estate potranno viaggiare in Europa.

“Gli statunitensi – ha spiegato von der Leyen – usano vaccini approvati anche dall’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali. E ciò consentirà loro la libera circolazione e viaggi nell’Unione europea. Perché una cosa è chiara: tutti e 27 gli Stati membri li accetteranno, senza condizioni“.

Von der Leyen: “I turisti americani vaccinati potranno viaggiare in Europa”

Von der Leyen al momento non ha fornito le tempistiche con cui avverranno le riaperture. Tuttavia il quotidiano newyorkese anticipa che le nuove regole dovrebbero essere in vigore già questa estate. La presidente della Commissione Ue infatti ha sottolineato “l’enorme progresso” della campagna di vaccinazione negli Stati Uniti, che entro metà giugno avranno vaccinato il 70% della popolazione adulta.

Von der Leyen ha chiarito che gli Usa sono un modello da imitare e che la possibilità di viaggiare comunque dipenderà dalla situazione epidemiologica. Poi ha aggiunto con cauto ottimismo che “negli Stati Uniti la situazione sta migliorando, come, speriamo, nell’Unione Europea”. Queste aperture al turismo d’oltreoceano arrivano dopo settimane di discussioni tecniche tra Unione Europea e Stati Uniti per la creazione di certificati vaccinali universalmente validi.

In particolare si vuole arrivare a rendere semplice e inequivocabile la leggibilità dei certificati, così che i cittadini li usino per viaggiare senza temere restrizioni. Probabile quindi che si cerchi una soluzione condivisa.