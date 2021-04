Detto Fatto, scoop di Jonathan: “Giovanna Civitillo è incinta?”

A Detto Fatto clamoroso scoop su Giovanna Civitillo di Jonathan insospettito da un particolare comportamento

Giovanna Civitillo è ormai una delle protagoniste di Detto Fatto insieme all’ex gieffino Jonathan. Proprio l’esperto di stile, durante l’ultima puntata dell’appuntamento pomeridiano della Rai, ha voluto lanciare uno scoop che riguarda la moglie di Amadeus. Il tutto è accaduto mentre due amiche Alessia e Alessia avrebbero dovuto scambiare i propri outfit guidate proprio da Giovanna e Jonathan.

In un attimo di pausa il 40enne ha deciso di fermare tutto per regalare al pubblico un insolito momento “fuori dalla scaletta“. Ad insospettire Jonathan sarebbe stato un particolare atteggiamento di Giovanna e soprattutto il fatto che la bella napoletana sia entrata in studio particolarmente raggiante. Troppi indizi per non formare una prova che, incurante di interrompere la trasmissione e di trovarsi di fronte alle telecamere, ha fatto letteralmente esplodere l’amato personaggio televisivo.

Il segreto di Giovanna Civitillo rivelato da Jonathan

Alcuni atteggiamenti “strani” da parte di Giovanna e l’essere particolarmente raggiante hanno portato Jonathan a sospettare che la sua compagna di scena fosse nuovamente in dolce attesa. L’ex gieffino, sempre incontenibile, non è riuscito a tenere per sé il dubbio e ha deciso di chiederlo direttamente alla diretta interessata proprio nel bel mezzo di Detto fatto. “Non è che sei in attesa di un piccolo Amedeusino?” ha chiesto Jonathan chiedendo che la grande famiglia del programma Rai fosse messa al corrente in anteprima. Un dubbio che gli è nato perché ha notato che Giovanna durante tutta la diretta si è toccata ripetutamente il vestito proprio all’altezza della pancia. La showgirl napoletana però si è affrettata a negare l’arrivo di una nuova cicogna in casa Sebastiani. Giovanna ha confessato semplicemente di toccarsi spesso il vestito perché si era accorta che le faceva delle pieghe.

La splendida famiglia della Civitillo e di Amadeus quindi sembra non essere in procinto di allargarsi. La coppia ha già uno splendido bambino, José Alberto di 12 anni che, almeno per il momento, dovrà “accontentarsi” di avere solo la sorella maggiore Alice. La bella 24enne è nata dal precedente matrimonio del presentatore con l’ex moglie Marisa Di Martino.