Ieri a Domenica In Mara Venier ha invitato in studio Elisabetta Gregoraci che si è rivelata al pubblico confessando il suo segreto più grande

Nella scorsa puntata di Domenica In, Mara Venier ha invitato una delle donne più belle e al centro del gossip degli ultimi tempi. Stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci che dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip, sta avendo un seguito di follower e fan sempre più prorompente. Ieri si è raccontata dalla Zia Mara ed ha rivelato una parte della sua vita molto interessante, i telespettatori sono rimasti senza parole.

Domenica In, cosa ha rivelato Elisabetta Gregoraci?

Uno degli argomenti toccanti dalla conduttrice è stata la relazione tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Mara Venier le ha chiesto di raccontare cosa è stato per lei l’imprenditore e come ha vissuto la storia d’amore. “Ero molto impaurita all’idea di sposare Flavio Briatore, ero molto giovane – ha spiegato l’ex concorrente del GF – L’ho conosciuto a 24 anni ed ero spaventata dalle nozze”. Poi ha continuato, facendo riferimento alle tante voci che giravano sul suo conto: “Quando mi sono sposata tutti mi dicevano che saremmo durati sei mesi e che io avevo deciso di dire sì solo per ragioni di convenienza economica. Con tredici anni di vita e un figlio insieme, penso di non dover dare giustificazioni a nessuno”. La zia Mara non riesce a trattenersi e fa una domanda sul nuovo amore: c’è qualcuno? “Nuovi amori all’orizzonte? Sono esigente, voglio sentire le farfalle nello stomaco – rivela la Gregoraci – voglio sentire il vero amore. Corteggiatori ne ho tanti, sono convinta che prima o poi accadrà”.

Molti credono che tra la Gregoraci e Briatore ci sia ancora qualcosa ed è per questo che la donna non ha trovato ancora un nuovo amore. E’ realmente così? Per il momento è solo una supposizione.