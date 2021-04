“Non ci riesco ancora”, “Bimba mi manchi tanto”, Elisa Isoardi in costume, boom sui social – FOTO

Elisa Isoardi è in splendida forma e la foto in costume non fa che valorizzare la sua bellezza: nei commenti, i fan si spingono oltre e le manifestano quello che pensano realmente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

L’abbandono di Elisa Isoardi è stato un vero choc per tutti i fan dell’Isola dei Famosi. La conduttrice, che fin dal principio era stata considerata una papabile vincitrice, aveva dimostrato coraggio e forza d’animo, anche quando si era ritrovata attaccata da molti suoi compagni d’avventura, che ne temevano comprensibilmente le doti. A causa di un infortunio, tuttavia, la Isoardi ha dovuto immediatamente interrompere l’avventura nel reality per fare ritorno in Italia.

Elisa, colpita all’occhio da una scheggia infuocata, si è sottoposta ai dovuti accertamenti, ed ora le sue condizioni appaiono notevolmente migliorate. Attraverso uno scatto da capogiro, la conduttrice ha voluto rassicurare i fan, condividendo con loro un messaggio di grande positività: il costume favoloso registra il boom di likes.

LEGGI ANCHE —> Elisa Isoardi, contratto nuovo e la sfida con un “Mostro sacro” di Mediaset, i dettagli

Elisa Isoardi in costume: la conduttrice è un tripudio di sensualità – FOTO

Per vederla, vai su Successivo