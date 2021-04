Nel cuore della Puglia Elisabetta Gregoraci regala a tutti uno spettacolo ad occhi aperti: è una dea in un mondo incantato

Elisabetta Gregoraci ieri è tornata in tv. La bella showgirl calabrese, ex moglie di Flavio Briatore, dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, sta vivendo una ritrovata popolarità. Non che su di lei i riflettori si siano mai abbassati ma dopo tre mesi intensissimi trascorsi nella casa più spiata d’Italia, tutti la vogliano e la desiderano.

Nella domenica pomeriggio di ieri la bella mora è stata ospite di Domenica In. Si è raccontata con Mara Venier e come sempre è stato un successo annunciato. Bellissima e con un outfit curato nei minimi dettagli, la Gregoraci è volata da Monaco dove vive con il figlio Nathan Falco, nella sua casa romana. Si è preparata con un bellissimo abitino bianco e poi via verso gli studi Rai.

Per lei a sorpresa il messaggio del figlio che in chiusura le ha detto: “Sei una mamma bravissima ma anche severa, non potevo giocare un po’ di più con la Play Station?”. Mamma Eli dunque col pugno di ferro verso il suo bambino. Ma le trasferte di ieri non sono affatto finite.

Elisabetta Gregoraci, una dea nel cuore della Puglia

E dopo la diretta a Domenica In, Elisabetta Gregoraci si rimette in viaggio e vola in Puglia. È qui, nella bella terra del sud, che è arrivata in serata. Altro giro, altra corsa e altro impegno di lavoro. Non ci rivela quello di cui si tratta ma ci mostra la location nella quale si trova.

Una bellissima tenuta pugliese, quelle che solo da quelle parti si trovano e lei con un cambio abito e delle Instagram Stories che ci fanno sognare. Elisabetta scrive “come in un sogno” ma a sognare ad occhi aperti sono tutti i suoi follower. È sera, l’ex di Briatore cammina nel giardino della tenuta, in calce bianca, davanti a lei un maestoso ulivo.

Elisabetta indossa un abito bianco ricamato in pizzo, lungo. Maniche lunghe, colletto e un importante spacco al centro. Cammina, fa le giravolte, l’abito ruota insieme a lei e poi posa accanto ad una panchina. Poggia il piede, l’abito si apre, e il suo stacco di gamba fulmina tutti.