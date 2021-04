Fabio Fazio, brutto scherzo a Massimo Giletti: il ligure va su di giri

Quali sono stati gli ascolti della giornata di Domenica 25 aprile? Ecco i dati del weekend, tutti i dettagli in questo articolo

Nella serata di ieri, domenica 25 aprile 2021, su Rai1 in prima visione La Compagnia del Cigno 2 ha conquistato 3.390.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Canale 5 – dalle 21.29 alle 23.55 – Avanti Un Altro Pure di Sera ha raccolto davanti al video 3.152.000 spettatori pari al 14.2% di share (presentazione dalle 21.18 alle 21.27: 2.804.000 – 10.6%). Su Rai2 The Rookie ha catturato l’attenzione di 1.216.000 spettatori (4.6%) mentre Bull ha ottenuto 992.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 Bumblebee ha intrattenuto 1.290.000 spettatori con il 5.6% di share. Su Rai3, preceduto da un’anteprima di 33 minuti (1.690.000 – 7.3%), Che Tempo Che Fa – dalle 20.39 alle 22.09 – ha raccolto davanti al video 2.679.000 spettatori (10.3%) mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – dalle 22.12 alle 23.27 – ha interessato 1.789.000 spettatori (8.1%). Su Rete4 Il Miglio Verde è stato visto da 947.000 spettatori con il 5.5% di share. Su La7 preceduto da una presentazione di 29 minuti (1.383.000 – 5.5%), Non è L’Arena ha interessato 1.717.000 spettatori con il 6.8%, nella prima parte in onda dalle 21.11 alle 22.55, e 1.445.000 spettatori con il 10.8%; nella seconda parte. Su Tv8 4 Hotel è stato seguito da 417.000 spettatori con il 2% di share. Sul Nove la prima puntata di Supernanny segna 428.000 spettatori (1.7%). Su Rai4 Alone raccoglie .000 spettatori con il %.