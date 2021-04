“Le gambe più belle del Pianeta” la Marcuzzi nel VIDEO è un sogno

Alessia Marcuzzi mette a rischio la tenuta di Instagram. Lo shooting fotografico in lingerie scatena il web: è da infarto

Bella ma sui generis, è così che potremmo definire Alessia Marcuzzi. La bionda presentatrice Mediaset piace tantissimo ai suoi fan e sui social è seguitissima. 5,1 milioni di follower su Instagram e un pubblico di telespettatori affezionatissimi. Alessia è una delle grandi certezze del gruppo del Biscione e ogni suo programma è un successo.

Da diverso tempo ormai è tornata, dopo anni dal suo esordio proprio nel programma di Italia 1, alla conduzione de Le Iene. Alessia è al fianco di Nicola Savino, una coppia che funziona e piace molto, collaudata e che va avanti come una macchina da guerra. Ha lasciato nel 2019 la conduzione de L’Isola dei Famosi che oggi è portata avanti da Ilary Blasi.

Oltre che in tv e sul web, Alessia è anche imprenditrice. Suoi sono i brand M&A By Alessia Marcuzzi dedicato a borse e accessori disegnati e prodotti interamente da lei in Italia e in modo artigianale, e Luce by Alessia Marcuzzi, la linea skincare 100% Clean Beauty.

E poi c’è la famiglia, quella che lei non abbandona mai. I due figli, Tommaso e Mia avuti da Inzaghi e Francesco Facchinetti e suo marito Paolo Calabresi Marconi. È lui che da poco ha spento le sue prime 50 candeline, nel pieno della positività da Covid, e Alessia gli ha fatto una bellissima dedica social.

Alessia Marcuzzi, lo shooting è da infarto

Tra mille progetti Alessia Marcuzzi trova il tempo anche per degli shooting fotografici. Il risultato è pazzesco e il suo pubblico va completamente in tilt. Completo intimo nero coperta solo da una giacca e tacchi vertiginosi.

Con questa mise Alessia si diverte durante gli scatti fotografici. Sorride, scherza, balla, batte le mani mentre si trova in una bella camera da letto. Tutto immortalato in un video pubblicato su Instagram che fa il pieno di like e commenti. Oltre 65 mila like e un fiume in piena di commenti.

Una delle parti più amate e invidiate della presentatrice sono le sue gambe. Lunghe, chilometriche, longilinee e inarrivabili. E molti apprezzamenti sono proprio per questa sua parte del corpo così invidiata.

“Le gambe più belle del Pianeta” scrive uno dei suoi fedeli utenti. E c’è anche chi ironizza di essere avvisato prima di ritrovarsi cotanta sensualità davanti: “Ma non sarebbe il caso di avvisare la gente prima di farla quasi infartare? 🤔😝🤣👏👏”. Alessia ancora una volta colpisce nel segno.