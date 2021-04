Il giallo di Gianmarco Pozzi: l’appello della mamma: “Chiediamo giustizia”

A Storie Italiane sono in collegamento i genitori di Gianmarco Pozzi, il pugile morto a Ponza questa estate, chi c’è dietro al giallo?

A Storie Italiane si torna a parlare del giallo di Gianmarco Pozzi, il ragazzo che è stato ritrovato morto questa estate sull’isola di Ponza. Oggi in diretta sono collegati i genitori e l’avvocato di famiglia che hanno qualcosa da raccontare e soprattutto da chiedere. La conduttrice Eleonora Daniele non perde occasione di dedicare del tempo a questa storia affinché il suo programma possa essere un mezzo e un aiuto per scoprire la verità. Chi c’è dietro la morte del giovane Gianmarco? Sono in corso le indagini da otto mesi e mezzo, ma la verità è ancora da scoprire.

Gianmarco Pozzi: le parole della madre

A Storie Italiane Eleonora Daniele è in collegamento con i genitori di Gianmarco Pozzi che dopo quasi un anno non conoscono la verità riguardo alla morte del figlio e vengono anche accusati. ” Ci vengono sempre, in maniera molto sottile, fatte delle accuse: la prima quella di non aver nominato il medico di parte nel momento in cui questa dottoressa doveva fare degli accertamenti sul cadavere di mio figlio – spiega la mamma – e devo dire la verità, noi in quel momento non c’è mai balenato per la testa di poter fare questo perché pensavamo che la giustizia. La Daniele la interrompe: “Signora ma non dovevate farlo voi, non vi dovete sentire in colpa”. Continua la mamma: “Però questo ce lo stanno dicendo tra le righe, come tra le righe ci stanno accusando della cremazione”. La conduttrice riprende la parola: “Ma mica siete voi i colpevoli”. “Anche gli inquirenti ci accusano, io ho visto mio figlio il giorno del funerale, io non ho riconosciuto mio figlio prima – poi urla- ho sperato fino al momento che ce lo hanno fatto vedere del 14 mattino alle 8 che non foste lui, perché io non ho visto mio figlio”.

Cosa succederà adesso

L’avvocato afferma che loro hanno chiesto che le indagini vengano avocate ad altro magistrato. “Posso essere anche convinto che si tratta di un incidente – ribadisce l’esperto – ma purtroppo quando si scoprirà che non è si sono perse tante informazioni perché su una parte del caso non si indaga”.

A quanto pare molti dettagli non sono stati presi in considerazione da parte della procura. Chi c’è dietro questa tragedia? La Daniele resta disponibile per capire la verità.