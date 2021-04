Continua a rilento la riabilitazione alla mano per Gianni Morandi che si è ustionato il 15% del corpo lo scorso 11 aprile. Sui social però arriva un messaggio inaspettato

Gianni Morandi nonostante gli anni trascorsi e il suo grande successo con brani che ne hanno fatto la storia, è ancora amatissimo dal pubblico italiano e non solo. I suoi 75 anni sono solo un numero visto che è ancora attivissimo sui social mostrando ai follower come progredisce il suo stato di salute a seguito della brutta ustione al 15% del corpo avvenuta lo scorso 11 aprile.

L’incidente domestico nel suo giardino è stato un evento molto importante che lo ha costretto a diverse settimane chiuso all’ospedale Bufalini di Cesena per il recupero.

La squadra di infermieri gli è stata sempre accanto anche nei momenti più difficili, e anche ora che è a casa è seguito con pazienza per i suoi esercizi di lenta mobilità soprattutto alla mano destra, l’arto più colpito dall’ustione.

Gianni riceve gli auguri da un collega molto amato, quanto amore per lui

“Fisioterapia con Nicoletta”, scrive Gianni mentre si mostra all’ospedale Bufalini seguito dall’infermiera che lo guida nel recupero della mobilità articolare. La paura è stata tanta anche per lui e per sua moglie Anna che gli è stata sempre accanto senza mai lasciarlo un attimo.

La donna che gli è vicina dal 2004, è il suo angelo custode e lo veglia nei suoi spostamenti sia in clinica che a casa dove Gianni sta riscoprendo il piacere dell’aria aperta e procede ad un “lento ritorno alla normalità”. A margine dell’ultimo scatto postato sulla sua pagina Instagram, troviamo un cuore rosso lasciato a stampo anche da un altro grande cantante della musica italiana.

Si tratta di Jovanotti che non è riuscito a non sorridere di fronte alla foto del cantante che con la mano fasciata è tornato un po’ bambino e si sorprende dei piccoli passi raggiunti ogni giorno verso la completa guarigione. Anche i fan hanno gioito per lui lasciandogli oltre 64mila like.