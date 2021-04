Gigi D’Alessio, guai per il figlio: le accuse sono gravi

Il figlio di Gigi D’Alessio ha ricevuto delle gravi accuse da parte della sua ex collaboratrice domestica. Ecco cosa è successo

Gigi D’Alessio non sta vivendo un momento facile. La sua famiglia è stata colpita da una brutta notizia che riguarda uno dei figli avuti dalla sua prima moglie, Carmela Barbato. Dal loro amore sono nati nel 1986 Claudio, Ilaria nel 1992 e Luca nel 2003. Come sappiamo poi il suo matrimonio è arrivato al capolinea e il cantante e produttore napoletano ha iniziato la sua storia d’amore con Anna Tatangelo che nel 2010 lo ha reso di nuovo padre del piccolo Andrea.

Oggi Gigi è lontano da entrambe le donne della sua vita. Con la cantante di Sora la storia è finita da oltre un anno ma i figli, si sa, restano sempre un pezzo di cuore, anche se gli amori finiscono. Oggi la preoccupazione di Gigi è tutta per il figlio maggiore, Claudio che si trova in una brutta situazione. Verso di lui, ci sono, infatti, accuse molto pesanti. Il figlio del noto cantante è accusato di violenza aggravata e lesioni. Ma cosa ha fatto? Facciamo chiarezza.

Gigi D’Alessio, le accuse di violenza al figlio Claudio

Il figlio di Gigi D’Alessio, Claudio, è stato accusato di violenza da parte della sua ex collaboratrice domestica. Lei è Halyna Levkova e nel 2019 ha accusato il primogenito del cantante di violenza aggrava e lesioni rispetto ad alcuni fatti avvenuti nel luglio 2014. La donna ha raccontato che dopo una lite Claudio l’avrebbe aggredita.

“È stato drammatico. Nell’appartamento ho dormito sempre in una stanza senza porta e armadio, al limite della schiavitù, lavorando in nero 15 ore al giorno. – ha rivelato – E lui non mi ha quasi mai pagato. Ero pronta ad andarmene”. Ma proprio quella sera mentre il figlio di D’Alessio e la sua compagna Nicole Minetti litigavano, la domestica ha chiesto loro di fermarsi perché lei non riusciva a dormire. Ecco che Claudio ha reagito e l’ha aggredita dicendo, secondo il racconto della donna, “É casa mia e faccio quello che mi pare”.

La donna arrabbiata ha minacciato di chiamare il signor Gigi D’Alessio per risolvere la questione economica ma Claudio sarebbe andato su tutte le furie. Avrebbe spinto la colf verso il muro, l’avrebbe minacciata e poi cacciata di casa.

L’incubo per la donna non sarebbe affatto finito. Claudio l’avrebbe anche chiamata per intimarle di non denunciarlo altrimenti per lei sarebbero arrivate ulteriori conseguenze. Il figlio di D’Alessio sarebbe poi arrivato a minacciare anche il figlio di Halyna Levkova. Dal canto suo Claudio si difende dalle accuse e dice che la denuncia è una ripicca solo per una questione di soldi.