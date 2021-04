Gilles Rocca e il bacio all’Isola che fa discutere: Francesca in lacrime. Ilary Blasi ha proposto ai ragazzi una prova che il concorrente ha deciso di rifiutare

Questa sera l’Isola dei Famosi è senza dubbio cominciata con il botto. I naufraghi sono sempre più disperati per la fame e per i nuovi arrivati che mettono in difficoltà la loro permanenza già difficile in Honduras. Tutto quello a cui possono aggrapparsi però è la puntata, dove hanno la possibilità di sfidarsi per riuscire a vincere una prova ricompensa dove hanno modo di mangiare qualcosa. Questa sera la prova ha creato non poche discussioni e tutto a causa di Gilles Rocca.

Isola dei Famosi, Gilles Rocca si rifiuta di fare la prova ricompensa: Francesca in lacrime

La prova di questa sera ha messo in coppie i naufraghi e come ricompensa c’era un piatto di amatriciana: per superare la prova, bisognava baciarsi sott’acqua. Gilles ha detto di non volere affrontare la prova perché non ha l’integrità mentale per baciare un’altra donna, e che la cena romantica vorrebbe farla con la sua fidanzata. Francesca disperata è scoppiata in lacrime, perché questa decisione di Gilles ha coinvolto anche lei che non ha potuto affrontare la prova. Ilary Blasi in studio ha attaccato il naufrago, dicendo di non capirlo. Lui ha risposto: “Un piatto di pasta mangiato così vi assicuro che non fa bene, dopo le prove sono sempre andati tutti in bagno a vomitare“.

Ilary ha chiuso subito il discorso e sono andati avanti con il programma, ma le critiche a Gilles non sono affatto mancate.