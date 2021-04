“Infinitamente pura e bella”Laura D’Amore stratosferica in bikini-FOTO

La bella assistente di volo e influencer Laura D’Amore, ha pubblicato una foto in bikini che lascia senza fiato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

Laura D’Amore bellissima sulla spiaggia con un costume giallo e bianco che contiene a malapena le sue forme prosperose. La sua domenica è la migliore di tutte. Appare bella più che mai la D’Amore su Instagram, i suoi scatti illuminano i followers che sono felici di ammirarla in tutto il suo splendore. Nelle stories condivide altre foto in bikini sulla sdraio, in Sicilia si va già al mare e lei non perde occasione per sdraiarsi al sole e sfoggiare il suo fisico.

LEGGI ANCHE>>Uomini e donne: nuovo cavaliere per Gemma Galgani (ANTICIPAZIONI)

Laura D’Amore vita privata e carriera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Domenica In, Elisabetta Gregoraci e la rivelazione inaspettata: “Ecco cosa voglio”

Laura D’Amore è un’assistente di volo e influencer, su instagram ha 778 mila followers. La D’Amore è originaria di Taranto. Ha iniziato i suoi studi a Perugia laureandosi in Comunicazione Internazionale e ha conseguito un Master in Pubblicità ed eventi. Partecipa anche a qualche concorso di bellezza e si appassiona di viaggi. Si trasferisce in Repubblica Domenicana per un anno, va ad insegnare alla Scuola Dante Alighieri. Dopo aver conseguito il Master inizia il suo percorso professionale come Hostess di volo per Alitalia. Grazie a questo mestiere diventa una celebrità sui social, viene infatti considerata l’hostess più seguita al mondo sui social.

Il suo profilo attrae moltissime persone, con la sua bellezza diversa dalla classica mediterranea. Appare con capelli biondissimi e occhi azzurri, labbra carnose e nasino all’in sù. Sembra essere originaria di qualche paese dell’Est piuttosto. I suoi sogni nel cassetto sono in particolare quelli di avere un matrimonio in stile Hollywood e avere dei figli. Ha un compagno di cui non si sa nulla al momento. Il suo successo potrebbe essere dovuto anche alla forte somiglianza con Ilary Blasi. La D’Amore ricorda molto la moglie di Totti nei lineamenti del visto, tra labbra occhi e naso. Anche i capelli poi biondi come quelli della conduttrice.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

Oltretutto al momento hanno anche la stessa età, 39 anni ma ancora per poco perché Ilary sta per entrare nei 40 tra pochi giorni. Inoltre la Blasi è nata nel 1981 mentre la D’Amore nel 1982. Insomma Laura D’Amore è la gemella separata alla nascita di Ilary Blasi di direbbe.