Isola dei Famosi, riassunto 26 aprile: scontri accesi, il gruppo si divide. Fariba e Vera sempre più escluse, intanto i ragazzi si dividono nuovamente in due squadre

L’Isola dei Famosi questa sera è cominciata subito con il botto. Ilary Blasi ha comunicato al gruppo dei nuovi arrivati che avrebbero avuto delle new entry con loro, ovvero dal gruppo dei veterani. Motivo per cui Francesca, che è la leader di questa settimana, ha dovuto scegliere chi mandare via. La sua scelta è ricaduta su Fariba e Awed, che si sono uniti agli altri ragazzi e che hanno vinto la prova ricompensa: hanno avuto l’occasione di fare un bagno caldo e di lavarsi i capelli dopo oramai settimane che non toccavano acqua dolce e bagnoschiuma.

Isola dei Famosi, riassunto della puntata di questa sera

