Laura D’Amore conquista il web con il suo sorriso: “Bellezza inestimabile” – FOTO

Laura D’Amore sempre più bella e affascinante ha regalato ai suoi fan una foto in cui il grande protagonista è il suo sorriso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

Sempre più regina dei social Laura D’Amore, ad ogni scatto che condivide sul suo profilo Instagram, riesce a fare breccia nel cuore dei suoi moltissimi follower. Nell’ultima foto il vero protagonista che ha fatto impazzire il web è stato il suo sorriso che appare più smagliante che mai. Laura si è lasciata ritrarre immersa nella natura con addosso un abitino verde e molto attillante che si abbina perfettamente alla location.

Grazie alla posizione che ha assunto per questa foto è inevitabile che gli occhi dei fan cadano sulle sinuose e tornite gambe scoperte. Guardando direttamente verso l’obiettivo l’hostess più sexy dei cieli regala uno splendido sorriso coinvolgente. Laura si mostra così in tutta la sua bellezza messa ancora più in risalto dall’accenno di abbronzatura che le impreziosisce la pelle. La foto nel giro di pochissimi minuti ha immediatamente infiammato il web che non ha perso l’occasione per dimostrarle tutto il suo amore.

LEGGI ANCHE -> Chiara Ferragni si spoglia e mostra il suo corpo cambiato con la gravidanza: “Amiamoci” FOTO

Laura D’Amore da hostess ad influencer

Per vederlo vai su Successivo