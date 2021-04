Notte degli Oscar 2021: Laura Pausini è splendida nel suo abito nero

La notte degli Oscar 2021 non ha fatto altro che regalarci interessantissime lezioni di stile. Prima tra tutte, Laura Pausini nel suo elegantissimo abito nero: simbolo di indiscussa raffinatezza Made in Italy.

La cantante italiana più amata in tutto il mondo, Laura Pausini, ha concorso agli Oscar per il premio “miglior canzone originale” con Io sì. Nonostante la sconfitta avvenuta in favore di Fight For You, di H.E.R., dal film “Judas and the Black Messiah“, Laura si dichiara contentissima di aver vissuto un’esperienza tanto emozionante.

In un post Instagram, la cantante ringrazia per i traguardi raggiunti, come il Golden Globe, ringrazia Netflix, Palomar, Diane Warren, Bonnie Greenberg, Niccolò Agliardi.

Si mostra elegantissima nell’abito nero che l’ha fatta brillare in questa notte indimenticabile e, subito dopo, con in mano un hamburger per dichiarare ufficialmente terminata la sua partecipazione sul palco dell’Academy: “è così che finiscono di solito le serate delle mie nomination”.

Io sì, colonna sonora del film La vita davanti a sé, è la prima canzone in lingua italiana che viene nominata agli Academy Awards. L’esibizione di Laura Pausini è stata senza precedenti: una performance da brividi!

Il brano, scritto con Diane Warren e Niccolò Agliardi, non ha vinto l’Oscar ma ha rappresentato fieramente l’Italia.

A contribuire alla magnifica immagine dell’Italia, incarnata da Laura Pausini, è stato anche un outfit firmato nientemeno che Valentino Haute Couture.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Notte degli Oscar: Laura Pausini, l’Italia è fiera di te

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

E’ stata la 93esima edizione degli Oscar e ha visto Laura Pausini nominata nella categoria Best Original Song, con il brano Io sì.

La cantante italiana si è esibita indossando un abito disegnato per l’occasione dal Direttore Creativo Pierpaolo Piccioli.

Leggi anche -> Laura Pausini non trionfa agli Oscar 2021: la reazione di Tiziano Ferro

In lana e seta, semplice, minimale, moderno: è un’esplosione di eleganza e raffinatezza.

Con lo scollo arrotondando, lascia le spalle scoperte, mentre la manica a tre quarti bilancia e dona all’abito un senso di verticalità.

La gonna scende a campana ed evidenzia il punto vita. Una classe a dir poco fiabesca.

Laura Pausini completa il look con degli orecchini pendenti in verde e bianco, firmati Bvulgari, che valorizzano ancora di più l’eleganza dell’outfit e creano un contrasto con il rosso delle labbra: sul volto della nostra cantante appaiono con fierezza i colori della bandiera italiana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

Magnifico anche il nuovo hairstyle della cantante di Io sì: Laura ha rinfrescato il suo aspetto con un nuovo e chic caschetto lungo, una differenza molto importante rispetto alla lunghezza con cui si era mostrata a Sanremo 2021.

Ma, d’altronde, una simile ed emozionante occasione non poteva non comportare uno stravolgimento. Nonostante tutto, non potevamo essere più contenti di così! 🇮🇹