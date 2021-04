Lazio-Milan: le pagelle e il tabellino della gara all’Olimpico

Le pagelle ed il tabellino dell’ultimo posticipo della trentatreesima giornata di campionato di Serie A tra Lazio-Milan, appena terminata.

Nel posticipo giocatosi all’Olimpico nel Monday Night, la Lazio cerca di conquistare 3 punti utili per la sua corsa verso l’Europa mentre il Milan tenta il tutto per tutto per riconquistare il suo secondo posto, attualmente soffiatogli da una splendida Atalanta.

Al 2′ i biancocelesti si portano subito in vantaggio con Correa che conclude in porta in seguito a uno bello scambio con Immobile.

La squadra di casa avrebbe chiuso il primo tempo 2-0 se non fosse per il fuorigioco segnalato dal Var: la Lazio in contropiede parte con Correa che con un taglio verticale passa il pallone a Lazzari il quale di piatto, a tu per tu con Donnarumma, scarica in porta.

Tuttavia il raddoppio della Lazio non si fa attendere ed arriva all’inizio del secondo tempo: al 52′ Leiva ruba palla a Calhanoglu e innesca la ripartenza di Correa, l’argentino punta la difesa e realizza.

Lazio-Milan: il tabellino e le pagelle della gara

La Lazio dunque si porta a 61 punti in classifica difendendo il suo posto per la prossima Europa League Il Milan invece brucia la sua seconda posizione rimanendo ferma a 66 punti, facendosi superare dall’Atalanta a +2.

RETI: 1′, 52′ Correa;

LAZIO (3-5-2): Reina 6.5; Marusic 6.5, Acerbi 6, Radu 7; Lazzari 6.5, Milinkovic 6.5, Leiva 7, Luis Alberto 6.5, Lulic 6.5 (67′ Fares 6); Correa 8 (73′ Pereira 5.5), Immobile 6.5. A disp.: Alia, Strakosha; Hoedt, Musacchio, Patric; Akpa Akpro, Cataldi, Fares, Parolo, Pereira; Muriqi. All.: S. Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma 6; Calabria 6 (69′ Dalot 6), Kjær 6 (73′ Romagnoli 6), Tomori 6, Hernández 5; Bennacer 5 (69′ Tonali 6), Kessie 5.5; Saelemaekers 5.5 (63′ Díaz 5.5), Çalhanoğlu 5, Rebić 5.5; Mandžukić 5 (63′ Leão 5.5). A disp.: Tătărușanu; Dalot, Gabbia, Kalulu, Romagnoli; Castillejo, Díaz, Hauge, Krunić, Meïte, Tonali; Leão. All.: Pioli

AMMONITI: Acerbi; Milinkovic;

Nella prossima gara la Lazio sfiderà il Genoa, all’Olimpico, domenica 2 maggio nel lunch match delle 12:30. Il Milan invece affronterà il Benevento in casa sabato 1 maggio alle 20:45.