Scontro tra auto e scooter ad un incrocio: morto un uomo

Un uomo di 49 anni è morto stamane a Gonzaga, in provincia di Mantova, in un incidente che ha coinvolto uno scooter ed un’auto.

Ancora sangue sulle strade del nostro Paese. Nella mattinata di oggi, un uomo di 49 anni è deceduto in un incidente a Gonzaga, in provincia di Mantova. La vittima stava percorrendo in scooter la strada Pascoletto, quando si è scontrato con un’auto condotta da una 42enne. Vani i tentativi di soccorso dei medici del 118 per il motociclista, deceduto sul colpo. Illesa, la donna al volante della vettura coinvolta nello scontro. La dinamica è ora al vaglio dei carabinieri.

Leggi anche —> Incidente in scooter: arbitro di soli 17 anni perde la vita

Mantova, incidente tra auto e scooter ad un incrocio: morto un 49enne

Leggi anche —> Drammatico incidente, famiglia distrutta: 2 morti, 3 feriti

Un uomo è morto questa mattina, lunedì 26 aprile, in un incidente avvenuto sulla strada Pascoletto a Gonzaga, comune in provincia di Mantova. A perdere la vita, Antonio Monda, 49enne residente nel comune del mantovano. Stando a quanto riporta la redazione de La Gazzetta di Mantova, Monda era in sella al suo scooter, un Kinco 300, che, per cause ancora da verificare, si è scontrato ad un incrocio con una Twingo alla guida della quale si trovava una donna di 42 anni.

Dopo l’impatto, sul luogo della tragedia sono arrivati i mezzi di soccorso, ma per il 49enne non c’è stato nulla da fare. Il personale sanitario del 118 ha potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto per i traumi riportati nell’incidente. Illesa, invece, l’automobilista.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Oltre ai soccorsi, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco ed i carabinieri di Gonzaga. I militari dell’Arma hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’impatto e risalire ad eventuali responsabilità. I vigili del fuoco, invece, riporta La Gazzetta di Mantova, hanno rimesso in sicurezza il tratto stradale.