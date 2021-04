Alcuni ex concorrenti di MAPV Italia si stanno molto probabilmente punzecchiando sui social a suon di Instagram stories con messaggi velati. Cerchiamo di capire cosa sta accadendo

Nelle ultime ore forse i più attenti alla saga che ruota intorno al programma “Matrimonio a prima vista Italia” e ai suoi partecipanti, ed ex partecipanti, avranno notato qualcosa di particolarmente strano accadere nelle Instagram stories di alcuni di loro. Si tratta di uno smacco velato, con botta e risposta provocatorio, che se osservato con occhio attento non passa certo inosservato.

Una vicenda che a quanto pare sta coinvolgendo Francesca Musci, sposa dell’edizione 2016, e Marco Rompietti con l’attuale fidanzata Nicole Soria, rispettivamente andati sul piccolo schermo con MAPV nel 2019 e 2020. E’ molto probabile infatti, ma non ne siamo sicuri, che la Musci, fresca della separazione con Stefano Protaggi, abbia attaccato Nicole per la sua condotta con il marito Andrea Ghiselli con cui lei invece recentemente ha stretto una forte amicizia più volte dichiarata sui social dove è attivissima. Entriamo nel dettaglio con le foto ed i messaggi.

Probabile stoccata social tra Francesca Musci, Marco Rompietti e Nicole Soria: parola ai fatti

Ieri Francesca Musci ha molto probabilmente, usiamo il condizionale perché non ne siamo sicuri, dato una stoccata a Nicole parlando così nelle stories. Come vediamo dai commenti rilasciati sui social, pare infatti che la sposa della seconda edizione targata Sky non digerisca che il suo nuovo amico sia uscito con le ossa rotte dal programma televisivo, affermando che lei ha invece potuto vedere il “marcio” in altre persone, ma non in lui.

La dichiarazione però ha innescato la reazione immediata di Marco Rompietti che ha postato sul suo profilo un’immagine del dizionario con la definizione appunto di “marcio”, termine che gli viene in mente “dopo una lunga riflessione filosofica” fatta in tarda serata. Nicole a sua volta gli risponde nelle stories che per capire “basta faccia una ricerca nell’archivio del telefono: ottobre 2019”.

La domanda sorge spontanea: perché proprio ottobre 2019? In quell’edizione infatti il ragazzo partecipò a fianco di Ambra Radicioni, ma ricordiamo che le altre coppie coinvolte furono Luca Serena e Cecilia Destefanis, infine Fulvio Amoruso e Federica Majorano. Che l’edizione del 2019 nasconda dei segreti di cui gli ex protagonisti sono a conoscenza ma che tacciono appositamente per non sollevare qualche polverone maggiore?

Attendiamo maggiori aggiornamenti da parte dei diretti interessati. Il mistero si infittisce, si sta creando infatti una storia parallela dentro la storia del programma in cui i vecchi protagonisti giocano a carte coperte.