La sensuale e affascinante attrice romana incanta il mondo dei social con uno scatto dove con un gioco vedo-non-vedo seduce tutti.

Francesca Valtorta nasce a Roma nel 1986 e si diploma nel 2010 presso il Centro Sperimentale della Cinematografia della capitale.

Inizia a muovere i primi passi nel mondo della fiction italiana e del cinema, prima con Baciami ancora di Gabriele Muccino, interpretando Anna nel ruolo di co-protagonista e poi in alcune serie tv in onda su Mediaset come R.I.S. Delitti imperfetti, Che Dio ci aiuti e Braccialetti Rossi.

Il suo ultimo successo al cinema invece, risale al 2013 con film Immaturi – Il viaggio.

Giacca sbottonata e fascino alle stelle

