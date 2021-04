Oscar 2021: tutti i nomi dei vincitori delle principali categorie. Incredibili

Oscar 2021. Alla Union Station di Los Angeles sono stati consegnati gli Academy Awards per decretare i migliori esponenti in varie categorie del mondo cinematografico della stagione passata. Scopriamo chi sono i vincitori

La 93^ edizione dei Premi Oscar si è svolta in maniera inusuale rispetto agli sfarzi hollywoodiani a cui eravamo abituati. Il Dolby Theatre, con la sua grandezza e magnificenza, ha lasciato spazio a una location ugualmente bella ma con dimensioni decisamente più ridotte, quella della Union Station di Los Angeles. Meno lusso e glamour, tempi ristretti per un appuntamento che ha dato visibilità a pellicole dalle tematiche fortemente sociali e politiche.

Come nei due anni precedenti, anche quest’anno non c’è stato nessun presentatore ufficiale ma si sono avvicendati sul palco vari esponenti del mondo del cinema che hanno annunciato i candidati e consegnato rapidamente le prestigiose statuette.

L’Italia è stata rappresentata da due personalità di spicco: Laura Pausini, candidata per miglior canzone originale con il brano Io sì (Seen), e Matteo Garrone che ha ricevuto due nomination per il suo Pinocchio (Migliori costumi e Miglior Trucco e acconciatura), purtroppo in entrambe le categorie è stato battuto dal film Ma Rainey’s Black Bottom.

Oscar 2021. Premi principali della 93^edizione

Miglior Regia

Il premio per la miglior regia è andato alla cinese Chloé Zhao per il film Nomadland, di cui è stata anche sceneggiatrice, produttrice e montatrice. La pellicola è stata premiata anche con il Leone d’oro alla 77ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e il Golden Globe per il miglior film drammatico e per miglior regista.

Miglior Attore non protagonista

Il premio per miglior attore non protagonista se lo è aggiudicato Daniel Kaluuya per il film Judas and the Black Messiah. Classe 1989, l’attore britannico ha ottenuto per il medesimo ruolo il Premio Golden Globe, il Premio BAFTA, lo Screen Actors Guild Award e il Critics’ Choice Award. E’ conosciuto dal grande pubblico per l’acclamatissimo Get out e per il commerciale Black Panther dell’universo Marvel.

Miglior attrice non protagonista

Il premio per miglior attrice non protagonista va a Yoon Yeo-jeong per il film Minari. L’interprete coreana ha battuto incredibilmente Glenn Close che anche quest’anno torna a casa a mani vuote; detiene, infatti, il record di attrice con più candidature ai Premi Oscar, ben otto, senza vincerne mai uno. Yoon Yeo-jeong ha ricevuto anche lo Screen Actors Guild Award e il premio BAFTA per il medesimo ruolo.

Miglior attore protagonista

Il premio per miglior attore protagonista è andato a sir Anthony Hopkins per la sua interpretazione nel lungometraggio The Father. E’ il secondo riconoscimento per lui da parte dei membri dell’Academy. Il suo ultimo Oscar risale al 1992 quando ricevette la statuetta per il Premio Oscar per la sua magistrale interpretazione di Hannibal Lecter nel film Il silenzio degli innocenti (miglior attore non protagonista). Le sue candidature totali sono 6.

Migliore attrice protagonista

Frances McDormand ha ottenuto il premio come miglior attrice protagonista per Nomadland. Nel 1997 aveva ricevuto la prestigiosa statuetta per Fargo. Ha replicato nel 2017 per il lungometraggio. Tre manifesti a Ebbing, Missouri. Per Nomadland ha ricevuto anche l’Oscar come miglior film in quanto produttrice dell’opera, oltre che interprete principale.