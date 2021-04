Oscar, il post serata inedito di Laura Pausini: “Torno in Italia così…” – FOTO

Una serata magica quella vissuta da Laura Pausini che sebbene non abbia vinto l’Oscar si porta a casa una soddisfazione immensa. Scopriamo cosa la cantante ha fatto al termine dell’evento

“Nel dubbio, non svegliatemi“, così Laura Pausini descrive la magica emozione provata sul red carpet degli Oscar che si sono svolti questa notte a Los Angeles. L’artista italiana, nominata nella categoria “Miglior canzone originale” con “Io sì/Seen” tratta dal film “The Life Ahead“, ha vissuto uno dei momenti più indimenticabili della sua carriera regalando un moto d’orgoglio al nostro Paese.

Sebbene non abbia vinto -l’Oscar è andato al brano “Fight for you” dal film “Judas and the black Messiah“- la cantautrice tornerà in Italia immensamente grata del riconoscimento ricevuto. Al termine della serata ha voluto condividere con il pubblico i suoi sentimenti, mostrando in maniera inedita come si è conclusa una delle notti più belle della sua vita.

Laura Pausini: il post Oscar dell’artista italiana pronta a tornare a casa

Durante il pre show Laura Pausini ha avuto l’onore di potersi esibire con la canzone in gara, “Io sì/Seen“, e per lei questo ha rappresentato un sogno divenuto realtà. “Mai avrei potuto pensare che si avverasse, ancora di più in un’edizione così storica“, scrive Laura nel post di ringraziamento. La cerimonia degli Oscar ha subito inevitabili modifiche a causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, ma nonostante questo ha potuto svolgersi in presenza a differenza, ad esempio, dei Golden Globes. In quell’occasione Laura Pausini si è portata a casa la vittoria nella categoria “Miglior canzone originale“, accettando il premio tramite collegamento video.

L’artista ha ancora una volta ringraziato il team con il quale ha lavorato a questo progetto, da Diane Warren a Bonnie Greenberg e Niccolò Agliardi, e ha condiviso con un lungo post le sue emozioni a caldo post serata. “Torno in Italia felice di aver vissuto un’esperienza irripetibile nata per un messaggio importante che condivido pienamente e per la grande passione che dopo ventotto anni ho ancora per la musica che non è solo il mio lavoro, ma la mia vita“, scrive.

Poi il pensiero va alla figlia Paola che l’aspetta a casa a braccia aperte. “Festeggeremo di ritrovarci dopo la prima settimana di lontananza della nostra vita” -dichiara- “ma le racconterò il sogno di una notte incredibile“.

In conclusione Laura ha voluto condividere anche uno scatto inedito al termine di questa magica notte. La cantante si è immortala ancora perfettamente vestita e truccata ma sorridente e con in mano un hamburger. “Ecco come finiscono di solito le serate delle mie nomination“, rivela.