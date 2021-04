Il primo workout della settimana sarà completamente dedicato ai glutei, ecco cosa vi suggeriamo oggi con Mad Carolina. I dettagli

Inizia una nuova settimana all’insegna del fitness e sana alimentazione. E voi come pensate di allenarvi in questi giorni che cominciano ad essere molto caldi? Noi siamo qui per proporvi un circuito per i glutei da fare a casa. Il workout è di Mad Carolina. E voi siete pronti a mettere alla prova la vostra forza e la vostra voglia di essere sempre migliori? Seguiteci.

LEGGI ANCHE>>>Workout cardio: allenarsi con Mad Carolina non è mai stato così semplice

Workout glutei da fare a casa: di cosa si tratta? VIDEO

LEGGI ANCHE>>>Giulia Calcaterra: il suo workout addominali e Core – VIDEO

L’allenamento di oggi sarà un circuito specifico in cui si andrà a lavorare la parte dei glutei. Avete mai sperato e sognato di avere una fondoschiena prorompente e formoso ma muscoloso? Questo workout, se ripetuto più giorni, vi porterà a grandi risultati. Parola di Mad Carolina. Iniziamo:

Passi posteriori in diagonale con elastico, 15 per ogni gamba; Hip trust con elastico, per 10 volte; Adduzioni, 20 ripetizioni.

Questo è solo il primo workout da ripetere per due giri.

Il secondo circuito consiste:

Affondi + Hip trust: 10+1; da ripetere per tre giri; mezzo stacco: 10 ripetizioni; passi laterali con elastico: 20 ripetizioni per gamba.

Da ripetere per tre giri.

Prima di iniziare i due circuiti ricordatevi di dedicare dieci minuti per il riscaldamento e alla fine dell’allenamento potete dedicarvi agli addominali e allo stretching, almeno per dieci minuti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝗖𝗔𝗥𝗢𝗟𝗜𝗡𝗔 𝗔𝗥𝗗𝗜𝗭𝗭𝗢𝗜𝗔 (@madcarolina93)

Buon allenamento con Mad Carolina, seguiteci per un nuovo appuntamento all’insegna dello sport.