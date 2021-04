Roberta Morise, la “stupenda Lolita” conquista tutti anche in ginocchio – FOTO

Roberta Morise, più sexy che mai, gioca con il cuore dei suoi fan mostrandosi in una foto pronta per l’attività fisica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑴𝒐𝒓𝒊𝒔𝒆 (@robertamorise)

I personaggi che riescono ad abbagliare con la propria bellezza anche senza trucco perfetto e outifit da gala si contano sulle dite di una mano. Fra questi c’è senza dubbio Roberta Morise che è stata capace di fare il pieno di cuoricini con una foto in cui, come ha sottolineato un fan, si mostra come una “stupenda Lolita“. La bella showgirl calabrese si è concessa all’obiettivo indossando la sua tenuta da sport. Short scuri che mettono in risalto le lunghe e tornite gambe e felpa abbinata.

La foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram la ritrae con un cappellino reso ancora più sbarazzino dalla visiera girata al contrario. Grande simpatia ha attirato anche la didascalia con cui Roberta ha deciso di accompagnare lo scatto: “A muovere le ciapet“. Un modo divertente per spiegare che da lì a poco si sarebbe dedicata ad un’attività sportiva.

Il nuovo amore di Roberta Morise

