Dramma sui binari: uomo investito e ucciso da un treno

Un uomo di 50 anni è morto stamane a Roma, nei pressi della stazione di Ponte Casilino: travolto dal trenino che collega la Stazione Termini con il quartiere Centocelle.

Tragedia alla stazione di Ponte Casilino, a Roma. Un uomo di 50 anni si sarebbe lanciato sotto quello che i capitolini chiamano “trenino”. Un mezzo su rotaia che collega la stazione di Roma Termini con il quartiere Centocelle, nella periferia sud della città.

Una tragedia che l’autista del convoglio non ha potuto in alcun modo sventare, considerato che 50enne sarebbe sbucato all’improvviso sui binari. Nonostante la ridotta velocità per l’imminente arrivo in stazione, l’impatto è risultato fatale. Sul posto è intervenuta la Polfer, la quale adesso sta indagando per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.

È stato travolto dal trenino che percorre la tratta Termini-Centocelle, l’uomo deceduto stamane nel quartiere Pigneto alla stazione Casilina. Fatale l’impatto con il convoglio, il cui conducente nulla ha potuto per sventare la tragedia. Nonostante la bassa velocità stante la vicinissima fermata, il macchinista non avrebbe avuto tempo di reazione: a suo dire la vittima sarebbe sbucata all’improvviso sui binari. Intervenuti sui luoghi i sanitari del 118, gli è stato possibile solo constatare il decesso dell’uomo, sopraggiunto per le gravi ferite riportate. A chiamare i soccorsi proprio il dipendente Atac.

Su quanto accaduto nella tarda mattinata di stamane sta indagando la Polizia Ferroviaria. Gli agenti dovranno, ora, ricostruire nel dettaglio l’accaduto. Stando a quanto riporta la redazione di Roma Today, il conducente del mezzo avrebbe dichiarato che un uomo sulla cinquantina, in prossimità della Stazione Casilina, sarebbe improvvisamente sbucato sui binari. Ogni suo tentativo di frenare in tempo, seppur la sua andatura fosse del tutto moderata, nessuna manovra gli avrebbe consentito di non travolgerlo.

A seguito dell’accaduto, la linea è stata interrotta per diverse ore. Del caso ora si sta occupando il commissariato di Torpignattara insieme a quello di Porta Maggiore.

Nessuna ipotesi è esclusa: al vaglio degli inquirenti sia la possibilità che possa essersi trattato di un gesto volontario, sia che la tragedia sia frutto di un incidente.