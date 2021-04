L’agghiacciante frase è stata pronunciata durante l’incontro di fine ottobre. Lo ha riferito il quotidiano Daily Mail.

These comments are utterly abhorrent. If they are true, @BorisJohnson has a duty to resign.

The Prime Minister must now come to Parliament to give a statement, and face questioning, on these shocking claims and the growing Tory sleaze scandal engulfing Westminster. pic.twitter.com/B7KDPoRuBK

— Ian Blackford (@Ianblackford_MP) April 26, 2021