Melissa Satta è una modella, attrice e showgirl italiana. Inizia la sua carriera come valletta televisiva, ma diventa famosa grazie al tg satirico Striscia la Notizia.

Bellissima, sensuale, unica. Melissa Satta è una stella del web, sono in tantissimi ad apprezzarla per la notevole bellezza, spiccata simpatia e notevole autoironia.

La bella mora inizia la sua carriera nel 2005 come valletta televisiva, raggiunge l’apice del successo come velina mora di Striscia la Notizia, in seguito debutta come attrice e modella.

Negli anni passati ha riempito le prime pagine dei magazine di gossip per le sue relazioni, da Christian Vieri a Gianluca Vacchi e Daniele Interrante, Melissa Satta si è data un bel po’ da fare, vivendo sempre amori intensi e passionali.

Nel 2016 sposa Kevin Prince Boateng, dal loro amore nasce Maddox, ma le promesse sulla carta non sono servite a far trovare pace al suo cuore. La coppia si separa definitivamente nel 2020.

Quest’anno è stata vista in compagnia di Mattia Rivetti e sembrerebbe che sia quello giusto.

