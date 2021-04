Giorgia festeggia oggi 50 anni. Sul web i fan si scatenano con gli auguri. Su Instagram arriva un boom di dediche per la cantante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgiaofficial (@giorgiaofficial)

“Grazie per questo affetto incredibile vi abbraccio tutti”. Queste le parole apparse nella didascalia dell’ultimo post di Giorgia su Instagram. Un post in cui la cantante si mostra sommersa da palloncini. Oggi spegne 50 candeline.

I fan le dedicano dolci auguri di buon compleanno. Sotto la foto una marea di commenti sono apparsi in poche ore. Tra questi emerge la dedica dal compagno Emanuel Lo. Quest’ultimo condivide un post dedicato alla cantante sul suo account Instagram. I due sono uniti dal 2004. Nel 2007 hanno dato alla luce al figlio Samuel.

Nata a Roma, Giorgia è una tra le voci femminili più amate in Italia. La sua carriera è iniziata negli anni ’90 con la partecipazione a Sanremo Giovani. Di seguito conquista il pubblico con innumerevoli hit di successo. Sono più di 100 i brani che ha inciso.

Giorgia, fascino intramontabile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgiaofficial (@giorgiaofficial)

Seguitissima sui social, sono ben 736 mila suoi follower su Instagram, Giorgia condivide spesso scatti di vita personale e professionale. In ogni foto la cantante romana si mostra sorridente conquistando i fan con il suo fascino intramontabile. In super forma, festeggia oggi i suoi 50 anni. Occhi profondi, folti capelli, il suo aspetto è molto giovanile e fresco.

In molte foto si mostra in versione naturale senza coprire occhiaie ed eventuali segni del tempo. Ma Giorgia non teme l’obiettivo e quello che ne emerge è un ritratto di una donna sempre più bella con il passare degli anni.

Una voce unica nel suo genere che in tutto questo tempo ha saputo conquistare il pubblico. La musica è sempre stata la sua passione più grande. Figlia del grande musicista Giulio Todrani, passa la sua infanzia ascoltando jazz e soul. Influenze che la segneranno per sempre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgiaofficial (@giorgiaofficial)

Iscritta all’Università di lingue, ben presto ha conquistato la scena debuttando come cantante. Nonostante i viaggi in tutto il mondo, Giorgia da sempre vive a Roma.