“Strepitosa dea”, lo SCATTO di Eva fa salire la temperatura: bollente

“Strepitosa dea”, lo scatto pubblicato da Eva fa salire la temperatura. I fan sono rapiti dalle sue curve esplosive

Il profilo dell’ex pornostar pullula di foto a luci rosse che fanno salire paurosamente la temperatura. Eva, con le proprie forme sinuose e seducenti, non risparmia nessuno ed ottiene un numero esorbitante di interazioni sotto ad ogni post. Gli scatti in costume, in particolar modo, accendono le fantasie dei followers ed evidenziano ancora di più il suo fisico strepitoso, che non conosce i sintomi del tempo che passa. Nell’ultimo post di Instagram, la showgirl si trova immersa in un paesaggio marino: con un bikini strepitoso, Eva sembra una sirena appena uscita dall’acqua.

