Successo esponenziale per il completino attillato della bienamina in Serie A Diletta Leotta: è subito magia per la “super bonita” d’Italia.

In quel dell’arena di San Siro, in attesa dell’esilarante match calcistico che avuto luogo nella giornata di ieri, domenica 25 aprile, alle ore 15.00 tra l’Inter, giocando più fortunatamente in casa, ed il Verona, il vero spettacolo pare sia stato dettato dalla bellissima conduttrice sportiva sempre pronta in seconda linea, Diletta Leotta.

Un successo degno di un’appassionata di Serie A. Quello appena aggiudicatosi. Già nelle ore passate Diletta aveva regalato un paio di spoiler sulla stringata e passionale questione nelle sue storie. Eppure, adesso dopo essersi concessa ad i suoi adorati allenamenti mattutini per restare costantemente in forma, Diletta è pronta a spiazzare, e stavolta senza alcuno sforzo, i suoi quasi 8 milioni di follower.

Diletta Leotta, stringata e magica nel completino: “è un sogno prezioso”