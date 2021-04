Un emozionante momento di spensieratezza in un contesto drammatico: il video filma la truppa prima della tragedia.

Un emozionante momento di spensieratezza in un contesto davvero drammatico. La Marina indonesiana ha rilasciato questo lunedì (26 aprile) un video dell’equipaggio del sottomarino affondato la scorsa settimana al largo di Bali. Il sommergibile KRI Nanggala-402 è affondato lo scorso mercoledì mattina, durante un’esercitazione nello stretto che collega Giava all’altra provincia indonesiana: la comunicazione si è interrotta proprio nel punto in cui è stata ritrovata una macchia di petrolio. Secondo i rapporti delle autorità locali, il mezzo è stato ritrovato spezzato in tre parti a una profondità di 800 metri.

Il video: la truppa a bordo canta una canzone popolare

53 vittime. Questo è il tragico bilancio del sottomarino ritrovato in frantumi: tutte le persone a bordo sono decedute. Ad annunciarlo è stato il capo militare Hadi Tjahjanto, il cui comunicato riferisce che “il KRI Nanggala è affondato e tutto il suo equipaggio è morto.”

Il video ritrae la truppa a bordo del sottomarino mentre canta Sampai Jumpa, una canzone popolare indonesiana, il cui titolo significa “arrivederci”. Nel filmato è presente anche il comandante del sottomarino, Heri Oktavian, riunito insieme ai suoi colleghi attorno a un altro militare intento a suonare la chitarra. “Non sono pronto a sentire la tua manzanza, non sono pronto a lasciarti.” – cantano sorridendo – “Ti auguro il meglio.“. Secondo quanto ha riferito il portavoce della Marina militare locale, il destinatario del messaggio di addio è l’ex comandante delle forze sottomarine indonesiane. A seguire il video.

Il presidente del Paese, Joko Widodo, ha espresso vicinanza ai familiari delle vittime: “Noi indonesiani esprimiamo la nostra profonda tristezza per l’accaduto. Siamo vicini alle famiglie dell’equipaggio del sottomarin

Fonte BBC